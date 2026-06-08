Vì sao người Việt gọi 'Christmas' là 'Giáng sinh'?

Dù nhiều ngôn ngữ trên thế giới gọi lễ Noel theo nghĩa "ngày Chúa ra đời", người Việt từ lâu đã lựa chọn cách gọi "Giáng sinh" thay vì "Đản sinh" hay "Thánh đản".

Ở Anh, Mỹ hay Australia, ngày lễ 25/12 được gọi là "Christmas". Người Pháp gọi là "Noël", người Italy gọi là "Natale", người Tây Ban Nha gọi là "Navidad". Dù tên gọi khác nhau, phần lớn đều gắn với ý nghĩa ngày sinh hoặc sự ra đời của Chúa Jesus.

Trong cuốn À ơi, tiếng nước tôi, tác giả Dương Thành Truyền cho biết tiếng Việt cũng từng có nhiều cách diễn đạt liên quan đến sự kiện này như "giáng sinh", "giáng đản" hay "đản sinh". Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ, "Giáng sinh" trở thành cách gọi được sử dụng phổ biến và chính thức.

Dẫn nghiên cứu của nhà giáo Michel Nguyễn Hạnh (Phân ban Từ vựng Hán Nôm Công giáo, Ủy ban Giáo lý Đức tin, Tổng giáo phận Sài Gòn), tác giả cho biết nhiều từ điển tiếng Việt từ cuối thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 đều ghi nhận từ "Giáng sinh". Các tài liệu này giải thích cụm từ trên theo nghĩa thần thánh hoặc đấng thiêng liêng xuống thế làm người.

Trong khi đó, từ "đản sinh" cũng xuất hiện trong nhiều từ điển cũ nhưng thường được dùng để chỉ việc ra đời của các vị thần, thánh hoặc bậc được tôn kính. Từ này hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong Phật giáo, thể hiện qua các cách gọi quen thuộc như Phật đản hay lễ Phật đản.

Theo khảo cứu được dẫn lại trong sách, các văn bản chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam từ trước đến nay đều sử dụng thuật ngữ "Giáng sinh". Dù từng có ý kiến đề xuất dùng "Chúa đản sinh" hoặc "Thánh đản", những cách gọi này không trở nên phổ biến trong đời sống.

Tác giả nhận định việc lựa chọn "Giáng sinh" không chỉ xuất phát từ yếu tố tôn giáo mà còn phản ánh quá trình định hình ngôn ngữ và văn hóa của người Việt. Sau hàng trăm năm xuất hiện trong từ điển, sách vở và các văn bản chính thức, "Giáng sinh" đã trở thành tên gọi quen thuộc mỗi khi mùa Noel đến.