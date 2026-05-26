Tại sao ngày làm việc đầu tuần là thứ hai mà không phải 'thứ nhất'?

Theo học giả An Chi, cách gọi thứ hai, thứ ba… trong tiếng Việt chịu ảnh hưởng từ tiếng Bồ Đào Nha, trong đó chủ nhật mới được xem là ngày đầu tuần.

Nhiều người mặc định thứ hai là ngày đầu tuần làm việc nhưng theo cách gọi truyền thống trong tiếng Việt, chủ nhật mới là ngày đứng đầu tuần lễ.

Trong Chuyện Đông chuyện Tây, học giả An Chi cho biết cách gọi tên các ngày trong tuần là “thứ hai, thứ ba…” của tiếng Việt hiện đại chịu ảnh hưởng từ tiếng Bồ Đào Nha. Theo đó, người Bồ gọi chủ nhật là domingo - ngày đầu tiên của tuần lễ, còn các ngày tiếp theo lần lượt mang nghĩa “phiên chợ thứ hai”, “phiên chợ thứ ba”…

Cụ thể, tiếng Bồ Đào Nha dùng các tên gọi như segunda feira (phiên chợ thứ hai), terça feira (phiên chợ thứ ba), quarta feira (phiên chợ thứ tư), quinta feira (phiên chợ thứ năm) và sexta feira (phiên chợ thứ sáu). Các cách gọi này bắt nguồn từ tiếng Latin thời Trung cổ.

Theo học giả An Chi, tiếng Việt đã “đi rất sát” hệ thống này khi gọi từ chủ nhật đến thứ sáu. Riêng ngày sabado - vốn bắt nguồn từ ngày lễ Sabbath của người Do Thái - được chuyển thành “thứ bảy” để phù hợp hơn với văn hóa Việt.

Đây cũng là nguyên nhân của việc thứ hai không mang tên “thứ nhất”. Trong cách tính truyền thống chịu ảnh hưởng phương Tây, chủ nhật đã là ngày đầu tiên, nên ngày kế tiếp được gọi là “thứ hai”.

Không chỉ phản ánh sự giao thoa ngôn ngữ, cách gọi các ngày trong tuần còn cho thấy dấu vết lịch sử của quá trình tiếp xúc văn hóa giữa Việt Nam và phương Tây từ nhiều thế kỷ trước.