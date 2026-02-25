Ăn táo lúc nào là tốt nhất?

Táo được mệnh danh là loại quả vàng cho sức khỏe bởi nó giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Vậy chúng ta nên ăn táo vào lúc nào trong ngày?

Táo là loại quả giàu vitamin, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: H.F.

Không ai có thể sống thiếu thức ăn vì đây là nguồn bổ sung năng lượng và dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể. Tuy nhiên, việc nạp thức ăn hàng ngày cũng sinh ra nhiều chất thải, khiến độc tố tích tụ trong cơ thể. Nếu ruột già hấp thu những độc tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, dẫn tới nhiều căn bệnh. Do đó, cơ thể cần được thải độc thường xuyên.

Tuy hiện nay mọi người đã đặc biệt chú trọng đến việc thải độc, nhưng một số người do chưa có hiểu biết đầy đủ và chính xác nên mắc sai lầm trong quá trình thanh lọc cơ thể, chẳng những không đạt hiệu quả thải độc mà còn có nguy cơ mắc thêm nhiều loại bệnh khác.

Để thải độc hiệu quả, bên cạnh việc cải thiện môi trường sống, xây dựng thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, chúng ta cũng cần kết hợp sử dụng các loại trái cây tốt cho sức khỏe. Trái cây là loại thực phẩm thuần tự nhiên, giàu vitamin và khoáng chất, có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của hoạt động sống thường ngày.

Con người trong xã hội hiện đại khó tránh khỏi có mỡ thừa và chất thải tích tụ trong ruột, độ nhớt trong máu cao và quá nhiều acid. Trái cây chứa rất nhiều chất thải độc tự nhiên, vừa an toàn lại không có tác dụng phụ, giúp “làm sạch” cơ thể một cách toàn diện trong thời gian ngắn. Tất nhiên, mỗi loại trái cây sẽ có tác dụng thải độc khác nhau.

Táo

Táo rất giàu cellulose nên tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ hòa tan pectin dồi dào trong táo có thể loại bỏ một số độc tố còn sót lại trong đường ruột và khoang dạ dày. Ngoài ra, táo chứa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, acid malic, acid citric, glucose và nhiều loại khoáng chất khác, cung cấp năng lượng cho cơ thể, loại bỏ cảm giác mệt mỏi.

Đương nhiên còn phải kể đến chất chống oxy hóa trong táo và chỉ số đường huyết thấp của loại quả này, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành và phòng ngừa đột quỵ. Lượng kalium dồi dào trong táo còn có tác dụng lợi tiểu.

Thời điểm ăn táo tốt nhất là trong khoảng thời gian từ lúc sáng sớm cho đến trước bữa trưa.

Anh đào

Anh đào giúp loại bỏ độc tố và các chất thải ra khỏi cơ thể, có vai trò quan trọng trong việc giải độc thận và giúp nhuận tràng.

Khi ăn anh đào, hãy chọn các quả cứng, tươi và căng mọng, mỗi lần ăn khoảng 200g. Có thể ăn trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc bỏ hạt, xay sinh tố với sữa chua tạo thành món sữa chua anh đào thơm ngon, hỗ trợ giải độc thận.

Dâu tây

Dâu tây là loại trái cây không thể bỏ qua nếu bạn muốn thải độc bằng trái cây. Nó ít calorie, rất giàu vitamin C giúp làm sạch đường tiêu hóa và bổ gan. Bên cạnh đó, trong dâu tây có rất nhiều chất xơ cùng pectin hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp nhuận tràng, điều tiết hàm lượng cholesterol và chất béo trong cơ thể. Đồng thời, dâu tây chứa acid aspartic giúp cơ thể giải độc và làm đẹp. Cách ăn dâu tây phổ biến là kết hợp với sữa chua.

Vải

Vải có vị ngọt, tính nhiệt, giúp giải độc và làm đẹp da, cải thiện chức năng gan, đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc, kích thích sản sinh các tế bào trong cơ thể. Vải thích hợp cho những người có da khô, đặc biệt là người có các triệu chứng của bệnh suy thận do thức khuya thường xuyên.