Công dụng thải độc của đường phèn

Đường phèn là loại gia vị quen thuộc, nó còn được xem như vị thuốc, có tác dụng thải độc, nhuận phế. Đường phèn giúp thải độc, làm mát phổi, có thể giảm ho do nóng trong.

Đường phèn có tác dụng thải độc, mát phổi giảm ho. Ảnh minh họa: H.B.

Đường là một trong những loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con người. Các loại đường thông dụng là đường trắng, đường phèn và đường nâu. Đường phèn tự nhiên thường được chiết xuất từ cây mía và củ cải đường, là sản phẩm kết tinh của đường cát, có màu trắng, màu vàng hoặc xám nhạt.

Một số người cho rằng đường phèn cũng giống như đường trắng, nhưng thực tế không phải vậy. Đường phèn có nhiều cách chế biến và đem lại các tác dụng khác nhau đối với cơ thể.

Cả đường trắng lẫn đường phèn đều được chiết xuất từ mía, thuộc loại đường saccarose. Đường trắng được hình thành sau quá trình rửa, phân tách, khử men của đường nâu. Đường trắng lành tính và có độ tinh khiết cao.

Đường phèn làm từ đường trắng hòa tan thành chất lỏng, được đun nóng để loại bỏ tạp chất, làm bay hơi nước sau đó kết tinh tự nhiên ở khoảng 40°C, hoặc cho đông lạnh rồi kết tinh lại. Đường phèn chất lượng tốt sau kết tinh có độ bóng, màu trắng trong hoặc vàng, vị ngọt tinh khiết và không lẫn tạp chất.

Đường phèn làm ẩm phổi, giảm ho, hỗ trợ chữa trị ho khan, ho có đờm và ho ra máu, tuy nhiên không nên dùng quá nhiều.

Đường phèn tốt nhất là loại có độ tinh khiết cao, ít tạp chất, vị ngọt thanh, có thể dùng làm thuốc. Phương pháp thải độc bằng đường phèn thường sử dụng đường phèn như một nguyên liệu phụ. Kết hợp đường phèn với trái cây là một cách hiệu quả để đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể.

Có nhiều cách chế biến món ăn thải độc với đường phèn:

- Đường phèn kết hợp với táo gai

Lấy 30 quả táo gai, sao vàng, nấu canh, thêm ít đường phèn. Mỗi lần uống một bát làm món khai vị sẽ giúp tiêu hóa tốt, trị hôi miệng, chữa mất ngủ kinh niên.

- Đường phèn kết hợp với lê.

Lê vị ngọt, hơi chua, tính mát, bổ phổi. Lê rất giàu acid malic, acid citric, đường glucose, đường saccarose, vitamin B, vitamin C, có tác dụng làm ẩm phổi, thanh nhiệt và long đờm.

Lê hấp đường phèn giúp thanh nhiệt giải khát, làm ẩm phổi, bổ dạ dày, hóa đờm, thường được dùng để giảm nóng trong hoặc hỗ trợ điều trị các bệnh viêm phế quản mạn tính, ho gà, viêm họng mãn tính.

Có hai cách đơn giản để chế biến món lê với đường phèn:

Một là lê hấp đường phèn: rửa lê, gọt vỏ, cắt bỏ phần đầu của quả lê làm nắp, nạo lấy phần thịt quả ở giữa, sau đó cho đường phèn vào rồi đậy nắp lại, hấp cách thủy 60 phút đến khi lê mềm hẳn.

Hai là nước lê đường phèn: rửa lê, để nguyên vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ; đun nước sôi, cho lê đã cắt lát vào nồi, đun trên lửa vừa khoảng 20 phút, cuối cùng thêm đường phèn rồi khuấy đều.

- Đường phèn kết hợp với đậu xanh

Lấy 300 gram đậu xanh và một chút đường phèn. Đầu tiên rửa sạch đậu xanh rồi ngâm nước nửa tiếng. Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi, cho đậu xanh rồi nấu đến khi đậu chín nhừ, hớt bỏ lớp vỏ đậu xanh trên bề mặt, thêm đường phèn, tiếp tục đun ở lửa vừa tới lúc đường phèn tan và khuấy đều.

- Đường phèn kết hợp với chanh

Để làm nước chanh đường phèn, ta cần chuẩn bị một quả chanh, rửa sạch, lau khô rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh 2 tiếng, sau đó cắt thành từng lát mỏng, cho vào hộp đựng thực phẩm rồi để vào ngăn đá tủ lạnh. Khi uống có thể dùng nước sôi để nguội hoặc nước ấm pha đường phèn, hòa với lát chanh đã chuẩn bị ở trên. Đừng dùng nước quá nóng, vì như vậy dễ làm mất mùi thơm và giá trị dinh dưỡng của chanh.

Phương pháp thải độc bằng đường phèn phù hợp với đa số mọi người, mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người bị ho khan, ho có đờm, đờm có máu.

Tuy đường phèn lành tính, nhưng bất cứ loại thực phẩm nào cũng cần ăn với lượng hợp lý. Mỗi ngày, một người ăn khoảng 20g đường phèn là đủ. Hầu hết mọi người không nên ăn quá nhiều, đặc biệt nhóm người sau nên hạn chế ăn đường phèn: Người cao huyết áp, xơ cứng động mạch, người mắc các bệnh về tim mạch, phụ nữ có thai và trẻ em. Bên cạnh đó, bệnh nhân đái tháo đường, đường huyết cao không nên ăn đường phèn.