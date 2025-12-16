Cuộc thi 'Thơ ca và Nguồn cội': Vinh danh 9 tác giả người nước ngoài

Từ hội thơ ở làng Chùa ngoại thành Hà Nội, những câu thơ đã vượt qua biên giới về lãnh thổ, lan tỏa đến nhiều quốc gia, kết nối những nhà thơ muốn cất lên tiếng nói vì tình yêu con người.

Ngày 14/12, Cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng các giải Đặc biệt, giải Cống hiến.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Khiếu Minh/Vietnam+.

Các tác giả được trao giải A gồm: Lý Hữu Lương, Trang Thanh, Trương Xuân Thiên.

Giải Cống hiến được trao cho các nhà thơ nước ngoài vì đã có đóng góp cho thơ ca và tình hữu nghị giữa các dân tộc: Fernando Rendón (Colombia); Bruce Weigl (America); Murad Sudani (Palestine); Hilda Twongeirwe (Uganda); Julio Pavanetti (Tây Ban Nha); Marius Chelaru (Romania); các nhà thơ Đài Loan (Trung Quốc): Chung Wi-Vu, Chen Minh-Jen, Chen Cheng-Hsiung.

Nhà thơ Murad Sudani, Palestine (phải) tại Lễ trao giải. Ảnh: Khiếu Minh/Vietnam+.

Với sức lan tỏa mạnh mẽ, cuộc thi đã quy tụ đông đảo các tác giả không chuyên đến các nhà thơ danh tiếng Việt Nam và thế giới, từ Mỹ, Colombia, Uganda, Uruguay, Romania và nhiều đất nước khác. Họ viết về nơi mình sinh ra và lớn lên, về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, về lịch sử dân tộc, về mảnh đất quê hương, về văn hóa, đời sống và những khát vọng của con người.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 với tên gọi Hội thơ làng Chùa - một hội thơ đặc biệt, nằm trong một ngôi làng có truyền thống yêu thơ và làm thơ từ lâu đời. Năm 2022, Hội thơ làng Chùa (tức làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa cũ) đã được đề cử ở hạng mục Việc làm tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 15 do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức.

Vậy là từ phong trào yêu thơ của một ngôi làng ngoại thành Hà Nội, phạm vi của cuộc thi đã lan tỏa ra thế giới.

Ông Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch Hội thơ Làng Chùa, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi tự hào cho rằng mỗi một người sáng tác ra những câu thơ có thể gọi là những người gieo hạt. Đó là những hạt giống của tâm hồn đẹp đẽ được gọi là thơ ca. Những hạt giống ấy được gieo xuống cánh đồng cuộc đời để rồi mọi người lại gặt được một mùa nhân ái.

Trong 6 tháng phát động (từ tháng Hai đến tháng 8/2025), Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.500 bài thơ của hơn 500 tác giả trong và ngoài nước.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam làm Thư ký của cuộc thi. Ảnh: Khiếu Minh/Vietnam+.

Đáng chú ý, tất cả các bài thơ dự thi đều được đăng công khai ở trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Thư ký của cuộc thi, để độc giả và các thành viên trong ban giám khảo đánh giá, thẩm định. Việc này đã tạo được một không gian tương tác trực tiếp, giúp thơ ca đến gần hơn với độc giả.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi, ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

"Mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa lạ thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian," nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Ban Giám khảo cuộc thi năm nay là những tác giả nổi tiếng như nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhà thơ Đinh Thị Như Thúy, nhà thơ Phạm Đương, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú và nhà văn Phạm Lưu Vũ.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi đã ra mắt tập thơ “Người gieo hạt” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) dày hơn 600 trang, chọn lọc và tập hợp hơn 500 tác phẩm của hơn 250 tác giả dự thi ở Việt Nam và nước ngoài.