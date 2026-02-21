Diệp Lâm Anh gây chú ý

Dưới các bài đăng của Diệp Lâm Anh, dân mạng nhắc tên Vũ Thúy Quỳnh. "Chị đẹp" liền có động thái đáp trả.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Diệp Lâm Anh chăm chỉ đăng tải các clip cắm hoa, dọn nhà, bày biện mâm cỗ. Cô được khen tháo vát, đảm đang và thuần thục mọi việc.

Đáng chú ý, dưới một clip gần đây của Diệp Lâm Anh, dân mạng bỗng nhắc tên Vũ Thúy Quỳnh, người yêu hiện tại của doanh nhân Đức Phạm. Ngay sau đó, Diệp Lâm Anh để lại bình luận phản hồi: "Em ơi, chị mong em và mọi người đừng so sánh. Vì người đàn ông không phải cái cân để đặt phụ nữ lên".

Diệp Lâm Anh ở tuổi 36. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, khi một tài khoản mạng khác để lại nhận xét: "V.T.Q nhìn thấy video này chắc bỏ cắm hoa luôn", cựu diễn viên cho biết: "Mỗi người đều có tâm tư riêng trong tác phẩm nghệ thuật đời sống hàng ngày. Miễn yêu hoa đã là yêu cái đẹp rồi".

Những phản hồi của Diệp Lâm Anh thu hút lượt thích và tương tác lớn từ công chúng. Nhiều người cho rằng cô đã thay đổi và ứng xử khéo léo hơn trước.

Ít ngày trước, Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm. Cả hai có những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn trong một chuyến du lịch biển. "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh. Hôm nay là ngày cuối năm, không mong gì hơn là chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an", người đẹp chú thích.

Vào cuối năm 2025, Diệp Lâm Anh và chồng cũ Đức Phạm từng xảy ra mâu thuẫn, sau đó sự việc lắng xuống.

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh và chồng cũ đều đã có người mới. Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh hoạt động lĩnh vực giải trí sôi nổi. Cô tham gia show Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Năm 2024, cô góp mặt ở show Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của Street Woman Fighter với vai trò giám khảo.