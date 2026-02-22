Hoaprox kết hôn

Chủ nhân bản hit "Ngẫu hứng" tổ chức lễ dạm ngõ với bạn gái Phương Dung. Cô không hoạt động trong giới giải trí.

Trên trang cá nhân, Hoaprox khoe loạt ảnh ở buổi lễ dạm ngõ tại nhà riêng của Phương Dung vài ngày trước. Không gian buổi lễ được trang hoàng tỉ mỉ theo hai gam màu trắng và xanh. Cả hai lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt.

"Tình yêu của tôi. Cuối cùng ngày này cũng đến", chủ nhân bản hit Ngẫu hứng chia sẻ.

Nửa kia của Hoaprox kém tuổi anh, không hoạt động trong ngành giải trí. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà. Nhiều năm qua, Phương Dung đồng hành với Hoaprox trong công việc và cuộc sống. Bạn gái Hoaprox có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn.

Cả hai dự định tổ chức lễ cưới trong thời gian tới.

Hoaprox tổ chức lễ dạm ngõ với bạn gái kém tuổi. Ảnh: FBNV.

Hoaprox tên thật là Nguyễn Thái Hòa. Producer sinh năm 1997 nổi lên bằng loạt bản nhạc EDM gây sốt. Trong đó, With You (Ngẫu hứng) và I Can't Find You đưa tên tuổi Hoaprox lan tỏa tới khán giả quốc tế. With You từng hút hàng tỷ lượt stream trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc.

Vào năm 2017, Hoaprox cùng Bảo Thy và Nguyễn Phúc Thiện giành ngôi quán quân The Remix. Anh được gọi là "cậu bé vàng của EDM Việt Nam".

Hoaprox từng ký hợp đồng phát hành sản phẩm ở những hãng đĩa hàng đầu của dòng EDM, bao gồm Spinnin' Records (Hà Lan), Monstercat (Canada) và Universal Music (Pháp).

Trong một bài phỏng vấn, chủ nhân bản hit Ngẫu hứng chia sẻ: "Tôi nói mình là tay ngang trong EDM. Khi tiếp cận các ê-kíp sản xuất hàng đầu các hãng đĩa, tôi càng nhận ra điều đó. Sự thật là những producer khi được đào tạo bài bản, lớp lang sẽ có cách làm nhạc khác biệt. Bản With You - hợp tác với ê-kíp của Alan Walker - là một trong những sản phẩm khiến tôi được mở mang tầm mắt. Trước đây, khi làm nhạc, tôi thường suy nghĩ kiểu 'đao to búa lớn'. Cụ thể là luôn muốn tạo ra bản nhạc thật sức nặng, dẫn đến suy nghĩ quá nhiều về cách sử dụng âm thanh".