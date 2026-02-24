Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Will khóc, nói về hai năm khó khăn

  • Thứ ba, 24/2/2026 12:14 (GMT+7)
Cựu thành viên của 365 cho biết trong hai năm 2024 và 2025, anh trải qua nhiều khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua nổi.

Tham gia một chương trình truyền hình mới đây, Will lần hiếm hoi chia sẻ về những khó khăn trong hai năm 2024 và 2025. Anh khóc và cho biết bản thân phải trải qua nhiều thử thách.

"Tôi không biết làm thế nào để mình vượt qua được hai năm đó. Nhưng khi tham gia chương trình này, tôi hiểu rằng những khó khăn của mình không là gì. Ở ngoài kia, có nhiều công việc còn cực khổ hơn mình. Nhiều cô chú lớn tuổi rồi nhưng một ngày, họ phải gói 100 kg tàu hũ ki. Trong khi tôi và anh Huy Khánh gói khoảng 3 kg là đã đau lưng rồi. Tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa", nam ca sĩ kể lại.

Những chia sẻ của Will tại chương trình nhận được nhiều lời động viên từ Ma Ran Đô và Huy Khánh.

will anh 1

Will xúc động khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong hai năm qua.

Will (tên thật là Nguyễn Anh Tuấn) sinh năm 1989, ra mắt với vai trò ca sĩ thông qua nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Sau khi nhóm nhạc tan rã, nam ca sĩ theo đuổi hoạt động ca hát, diễn xuất và ghi dấu ấn với vai diễn trong Em chưa 18 hay bản hit Tận cùng nỗi nhớ song ca cùng Han Sara.

Trước đây, anh từng tham gia phim điện ảnh Cậu Vàng và phim truyền hình Cây táo nở hoa. Ngoài diễn viên, ca sĩ, anh còn tham gia kinh doanh lĩnh vực ẩm thực. Năm 2021, Will tham gia chương trình Shark Tank để kêu gọi 3,5 tỷ đồng cho 5% cổ phần mô hình kinh doanh của chuỗi nhà hàng mà anh là cổ đông kiêm vai trò quảng bá thương hiệu.

Song vào tháng 3/2025, chuỗi nhà hàng ẩm thực này dừng hoạt động ở Việt Nam.

Thời gian qua, Will hoạt động nghệ thuật trở lại. Anh đi biểu diễn ở nhiều sân khấu, tham gia các game show. Nam ca sĩ cũng thường xuyên tụ tập với các thành viên của nhóm 365 gồm Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch.

will 365

