Madonna táo bạo ở tuổi 67

Madonna xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo mới với loạt cảnh táo bạo cùng những người mẫu nam.

Theo Page Six, Madonna tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo mới với loạt hình ảnh táo bạo.

Cụ thể, đoạn quảng cáo được phát hành ngày 8/1 giới thiệu một dòng nước hoa. Trong sản phẩm này, Madonna xuất hiện cùng hai mẫu nam, thực hiện nhiều phân cảnh thân mật trong không gian riêng tư, từ phòng khách đến phòng ngủ. Madonna diện trang phục váy khoét sâu, kết hợp nội y và tất lưới.

Không ít hình trong số đó có tính chất khiêu gợi như cảnh phác họa cơ thể trần của người mẫu, sử dụng đạo cụ như khăn bịt mắt và nội y ren. Phong cách thể hiện táo bạo này gây bàn tán về ranh giới nghệ thuật trong quảng cáo thời trang.

Madonna trong chiến dịch quảng cáo mới. Ảnh: Dolce&Gabbana.

Trước đó, Madonna vốn không xa lạ với hình ảnh gợi cảm và những dự án mang tính thách thức chuẩn mực. Tháng trước, ngôi sao chia sẻ loạt ảnh chụp Giáng sinh theo chủ đề gợi cảm có sự xuất hiện của bạn trai Akeem Morris. Trong một tạo hình, chủ nhân hit Papa Don’t Preach phối áo corset satin hồng nhạt với quần tất lưới, tất cao quá đùi và găng tay.

Madonna đang hẹn hò với cựu cầu thủ Akeem Morris, 29 tuổi. Một nguồn tin tiết lộ với New York Post rằng chính tình trẻ đã khuyên nữ ca sĩ không nên lạm dụng filler và các phương pháp thẩm mỹ, vốn từng khiến cô hứng chịu nhiều chỉ trích sau màn xuất hiện gây sốc tại Grammy 2023.

“Cô ấy bắt đầu lắng nghe Akeem, người luôn khẳng định rằng cô ấy vốn đã rất đẹp. Madonna thường không nghe ai, nhưng với anh ấy thì khác", người này cho biết.

Nguồn tin chia sẻ thêm: “Nay cô ấy muốn chấp nhận việc mình đã 67 tuổi thay vì cố gắng níu giữ hình ảnh 27 tuổi. Vì thế, Madonna chuyển sang các liệu pháp như đèn LED, chăm sóc da bằng oxy, dẫn lưu bạch huyết".

Madonna và Morris vướng tin đồn tình cảm từ tháng 7/2024, khi nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh tình tứ của cả hai. Tháng trước, Madonna kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 ở Siena (Italy) cùng Morris và 2 con gái.