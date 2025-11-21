Hương Giang khóc

Kết thúc hành trình ở Miss Universe, Hương Giang cho biết cô không kìm được xúc động. Cô khóc và gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, khán giả ủng hộ tại cuộc thi.

Chiều 21/11, sau khi chung kết Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) lần thứ 74 khép lại, Hương Giang có bài đăng, chia sẻ về hành trình vừa qua. Cô cho biết bản thân đã khóc khi bước ra sân khấu và nhìn thấy sự ủng hộ của các đồng nghiệp, người hâm mộ.

"21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người. Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc", cô chia sẻ.

Hương Giang trượt top 30 Miss Universe. Ảnh: @sanghoanvu.

Hương Giang cho biết những ngày vừa qua tại Miss Universe mang đến cho cô trải nghiệm khó quên. Hoa hậu gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, người hâm mộ trong nước đã ủng hộ, động viên cô trong chặng hành trình này.

Chung kết Miss Universe lần thứ 74 khép lại với kết quả cao nhất thuộc về Fatima Bosch đến từ Mexico. Tân hoa hậu hiện là người mẫu, nhà thiết kế thời trang tại quê nhà. Cô từng tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Tiếp đó, người đẹp theo học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.

Người đẹp Thái Lan là á hậu 1, Venezuela là á hậu 2, Philippines là á hậu 3.

Đại diện Việt Nam - Hương Giang - trượt top 30. Ngay từ đầu cuộc thi, Hương Giang đã không phải thí sinh được đánh giá cao. Ở màn trình diễn swimsuit trước đó, Hương Giang thậm chí bị chê.

Sau đó, Hương Giang giải thích việc căng thẳng, thiếu tự tin là do cô gặp sự cố trang phục. "Hôm nay tôi chỉ cố gắng catwalk sao cho không ngã, không gặp tai nạn thôi chứ thiếu năng lượng. Vì lúc đó tôi không tập trung, nhiều lo lắng trong đầu", người đẹp tâm sự.

Trong phần thi Trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Universe 2025 diễn ra vào trưa 19/11, đại diện Miss Universe Vietnam - Nguyễn Hương Giang - chọn trình diễn áo dài thay vì trang phục cầu kỳ, cồng kềnh như những đại diện khác.