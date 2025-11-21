Vóc dáng tân Hoa hậu Hoàn vũ

Chung kết Miss Universe ( Hoa hậu Hoàn vũ 2025) vừa diễn ra tại Impact Challenger Hall ở Pak Kret, Nonthaburi, Thái Lan. Vượt qua hơn 120 thí sinh, Fatima Bosch đến từ Mexico đăng quang ngôi vị cao nhất. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ xúc động trong giây phút quan trọng.

Việc Fatima Bosch đăng quang Miss Universe đang gây tranh luận. Bên cạnh sự ủng hộ, đồng tình với kết quả chung cuộc, không ít fan sắc đẹp cho rằng đại diện Mexico không xứng đáng với vương miện. Trước đó, cô từng bị ông Nawat Itsaragrisil mắng tại buổi trao sash. Sau đó, Fatima Bosch lên tiếng chỉ trích giám đốc điều hành của Miss Universe. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy bị xúc phạm trước cách hành xử từ phía ông Nawat. Sự việc gây ồn ào ở chặng đầu của cuộc thi và thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Dù vậy Fatima Bosch vẫn giữ được phong độ trong những phần thi sau đó. Cô sở hữu vẻ ngoài nổi bật, hình thể cân đối và khuôn mặt sắc sảo. Đến với Miss Universe năm nay, đại diện Mexico chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục và các kỹ năng như trình diễn, hùng biện.

Fatima Bosch hiện là người mẫu, nhà thiết kế thời trang tại quê nhà. Cô từng tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Tiếp đó, người đẹp theo học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.

Những năm qua, cô thực hiện nhiều dự án xã hội liên quan đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Trên trang cá nhân với hơn 1,9 triệu lượt theo dõi, đương kim Miss Universe thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong cuộc sống đời thường và công việc.

Bên cạnh công việc, hoa hậu cũng đam mê du lịch và chơi thể thao. Cô nhiều lần có mặt tại khán đài sân vận động để ủng hộ đội bóng nước nhà.

Ảnh đời thường của Fatima Bosch. Khác với những bộ cánh lộng lẫy, sang trọng khi tham gia sự kiện, người đẹp chuộng trang phục năng động, trẻ trung và trendy khi đi du lịch hoặc cà phê cùng bạn bè. Hiện tại, Fatima Bosch cũng sở hữu thương hiệu thời trang cá nhân.

