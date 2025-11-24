Kim Tuyến gây chú ý

Trong một livestream chung, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ. Đáng chú ý, Kim Tuyến thừa nhận đã có người yêu.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh vừa có buổi livestream chung. Trong đó, cả hai liên tục thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật dành cho nhau. Nghệ sĩ Kim Tuyến còn gọi Đồng Ánh Quỳnh là "anh Đồng" và cho biết được diễn viên đưa đón khi đi làm.

Trước câu hỏi của một tài khoản mạng về chuyện tình cảm, Kim Tuyến xác nhận đã có người. Cô cho biết: "Có rồi ạ. Mọi người sao hỏi thừa quá vậy". Sau khi chia sẻ, Kim Tuyến tỏ ra ngại ngùng và nhìn về phía Đồng Ánh Quỳnh.

Động thái của cả hai khiến dân mạng bàn tán. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh vướng tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Tiếp đó, khi Kim Tuyến hỏi Đồng Ánh Quỳnh về bữa tiệc gần đây với Bùi Lan Hương và Ái Phương, diễn viên Thanh Sói còn cho biết sắp kết nạp Kim Tuyến là thành viên, "dâu cả" trong gia đình.

Thời gian qua, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh vướng tin hẹn hò. Nữ nghệ sĩ nhiều lần đăng ảnh Đồng Ánh Quỳnh thông qua kênh cá nhân. Một lần, nữ diễn viên đăng ảnh nắm tay ai đó. Khán giả bình luận chiếc nhẫn trên ngón tay của người trong tấm ảnh giống hệt của Đồng Ánh Quỳnh.

Kim Tuyến sinh năm 1987, nhận giải Cánh diều vàng năm 2009 với bộ phim Chuyện tình đảo Ngọc. Kim Tuyến tham gia các phim khác như Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma… Cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2023.

Nghệ sĩ kết hôn năm 2006 và ly hôn năm 2008. Sau đó, cô một mình nuôi con gái. Nữ diễn viên thừa nhận vì kết hôn quá sớm, cô chưa đủ trưởng thành mà đi đến quyết định kết hôn chỉ dựa trên hình dung, khát khao về một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là một người mẫu và diễn viên. Với chiều cao 1,71 m, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ lớp 11. Năm 2017, Đồng Ánh Quỳnh tham gia The Face Vietnam và đoạt giải á quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lan Khuê. Cơ hội này giúp cô được công chúng chú ý rộng rãi.

Sau đó, Đồng Ánh Quỳnh lấn sân diễn xuất khi tham gia một số dự án phim như Yolo - Bạn chỉ sống một lần, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm, Mai… Năm 2024, cô tham gia Chị đẹp đạp gió.