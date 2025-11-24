Mỹ nam Việt thắng 3 phim liên tiếp, chưa nếm mùi thất bại

Sau mỗi dự án, Ma Ran Đô cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, nam diễn viên cho biết thành công đến quá nhanh khiến anh phải đặt câu hỏi: "Tại sao mình lại may mắn, suôn sẻ như vậy?". "Ban đầu, tôi cảm thấy sướng. Sau ít ngày, tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy bản thân đang đi đúng hướng rồi. Hành trình làm phim rất dài, điều gì đến, tôi đều đón nhận và tận hưởng. Điều quan trọng nhất là tôi phải ý thức không đánh mất chính mình và giữ được quan điểm làm nghề từ khi bước chân vào con đường này”, Ma Ran Đô nói.