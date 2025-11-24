Mỹ nam Việt thắng 3 phim liên tiếp, chưa nếm mùi thất bại

Ma Ran Đô gây chú ý khi 3 dự án điện ảnh liên tiếp anh tham gia trong năm nay đều có doanh thu trên trăm tỷ đồng.
Khi Truy tìm long diên hương của Dương Minh Chiến vượt mốc 100 tỷ đồng, Ma Ran Đô cũng chính thức lập cú "hat-trick" khi ba tác phẩm liên tiếp anh tham gia trong năm 2025 đều có doanh thu trên trăm tỷ. Trong đó, Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang), tác phẩm đánh dấu màn chạm ngõ của Ma Ran Đô với điện ảnh, phát hành dịp Tết Nguyên đán ghi nhận con số doanh thu hơn 211 tỷ đồng. Tiếp đó là bom tấn hành động - Tử chiến trên không (Hàm Trần) mang về 251 tỷ đồng.
Ba tác phẩm Ma Ran Đô tham gia thuộc thể loại, đề tài khác nhau. Trong Nụ hôn bạc tỷ, nam diễn viên vào vai Tú, một thiếu gia giàu có, tìm mọi cách chinh phục Vân (Đoàn Thiên An). Với Tử chiến trên không, Ma Ran Đô đảm nhận vai Sơn, cảnh vệ chính trong chuyến bay. Anh giỏi võ, thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Đến Truy tìm long diên hương, mỹ nam lại thủ vai Tuấn, em trai Tâm (Quang Tuấn). Anh chàng từ quê nghèo lên thành phố để lập nghiệp. Với bản tính xốc nổi, ham chơi, Tuấn dần sa đà vào nhiều thói hư tật xấu. Trong một lần trở về quê nhà, Tuấn lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất.
Sau mỗi dự án, Ma Ran Đô cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, nam diễn viên cho biết thành công đến quá nhanh khiến anh phải đặt câu hỏi: "Tại sao mình lại may mắn, suôn sẻ như vậy?". "Ban đầu, tôi cảm thấy sướng. Sau ít ngày, tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy bản thân đang đi đúng hướng rồi. Hành trình làm phim rất dài, điều gì đến, tôi đều đón nhận và tận hưởng. Điều quan trọng nhất là tôi phải ý thức không đánh mất chính mình và giữ được quan điểm làm nghề từ khi bước chân vào con đường này”, Ma Ran Đô nói.
Ngoài điện ảnh, Ma Ran Đô còn hoạt động tích cực ở sân khấu, phim truyền hình. Anh là học trò của nghệ sĩ Hữu Châu. Diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai với hình thể cân đối và đôi mắt thu hút.
Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Gia Lai, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm. Anh từng tham gia diễn xuất trong một số MV của các ca sĩ hoặc làm người mẫu ảnh trước khi lấn sân sang phim ảnh.
Nam diễn viên cho biết khi không đóng phim, anh thường dành nhiều thời gian ở nhà để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Về chuyện tình cảm, Ma Ran Đô từng vướng tin đồn hẹn hò Đoàn Thiên Ân khi tham gia phim Nụ hôn bạc tỷ. Song cả hai không lên tiếng xác nhận.
