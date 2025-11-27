Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị bắt

Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe bị bắt vì cáo buộc buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp.

Theo The Latin Times, ông Raúl Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) bị chính quyền liên bang ở Mexico bắt giữ với các cáo buộc bao gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức.

Các công tố viên xác nhận trong tuần này với báo chí Mexico rằng Rocha Cantú đang đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến mạng lưới tội phạm đa quốc gia, được cho là đã hoạt động nhiều năm dưới vỏ bọc các doanh nghiệp.

Tài liệu tòa án mô tả một hoạt động chi tiết liên quan đến việc mua bán và vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp từ Guatemala vào Mexico. Các nhiên liệu này bị chỉnh sửa để che giấu nguồn gốc và tránh bị cơ quan quản lý phát hiện.

Các nhà điều tra cho biết loại nhiên liệu đã qua thay đổi này sau đó được bán thông qua các công ty liên kết với Rocha Cantú. Bằng chứng trình lên nhà chức trách cũng bao gồm cáo buộc mạng lưới này tham gia mua vũ khí bất hợp pháp và chuyển cho các nhóm tội phạm tại nhiều bang của Mexico.

Giới chức xác nhận rằng Rocha Cantú gần đây đã chấp nhận hợp tác làm nhân chứng ngay sau khi lệnh bắt giữ ông được ban hành. Dù chi tiết về thỏa thuận chưa được tiết lộ, các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này có thể giúp ông được giảm nhẹ hình phạt nếu cung cấp lời khai buộc tội các đối tượng khác.

Cuộc thi Miss Universe hiện là trung tâm của những tranh cãi trong vài tháng gần đây, phải đối mặt với những cáo buộc về đánh giá gian lận, bất ổn tài chính, từ chức trong ban lãnh đạo và chỉ trích công khai từ những người tham gia cũ, giám đốc quốc gia.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay diễn ra tại Bangkok, Thái Lan nhận bão chỉ trích sau khi các giám khảo công khai từ chức, cáo buộc can thiệp vào việc lựa chọn Hoa hậu Mexico Fátima Bosch là người chiến thắng.

Sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Trạng thái này cao gấp nhiều lần những biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.