Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị bắt

  • Thứ năm, 27/11/2025 08:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe bị bắt vì cáo buộc buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp.

Theo The Latin Times, ông Raúl Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) bị chính quyền liên bang ở Mexico bắt giữ với các cáo buộc bao gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức.

Các công tố viên xác nhận trong tuần này với báo chí Mexico rằng Rocha Cantú đang đối mặt với nhiều tội danh liên quan đến mạng lưới tội phạm đa quốc gia, được cho là đã hoạt động nhiều năm dưới vỏ bọc các doanh nghiệp.

Tài liệu tòa án mô tả một hoạt động chi tiết liên quan đến việc mua bán và vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp từ Guatemala vào Mexico. Các nhiên liệu này bị chỉnh sửa để che giấu nguồn gốc và tránh bị cơ quan quản lý phát hiện.

Rocha Cantu anh 1

Rocha Cantú, Chủ tịch Miss Universe bị bắt vì cáo buộc buôn bán ma túy.

Các nhà điều tra cho biết loại nhiên liệu đã qua thay đổi này sau đó được bán thông qua các công ty liên kết với Rocha Cantú. Bằng chứng trình lên nhà chức trách cũng bao gồm cáo buộc mạng lưới này tham gia mua vũ khí bất hợp pháp và chuyển cho các nhóm tội phạm tại nhiều bang của Mexico.

Giới chức xác nhận rằng Rocha Cantú gần đây đã chấp nhận hợp tác làm nhân chứng ngay sau khi lệnh bắt giữ ông được ban hành. Dù chi tiết về thỏa thuận chưa được tiết lộ, các chuyên gia pháp lý cho rằng quyết định này có thể giúp ông được giảm nhẹ hình phạt nếu cung cấp lời khai buộc tội các đối tượng khác.

Cuộc thi Miss Universe hiện là trung tâm của những tranh cãi trong vài tháng gần đây, phải đối mặt với những cáo buộc về đánh giá gian lận, bất ổn tài chính, từ chức trong ban lãnh đạo và chỉ trích công khai từ những người tham gia cũ, giám đốc quốc gia.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay diễn ra tại Bangkok, Thái Lan nhận bão chỉ trích sau khi các giám khảo công khai từ chức, cáo buộc can thiệp vào việc lựa chọn Hoa hậu Mexico Fátima Bosch là người chiến thắng.

Sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Trạng thái này cao gấp nhiều lần những biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Love, Queenie: Merle Oberon, Hollywood’s First South Asian Star của Mayukh Sen là câu chuyện về ngôi sao Merle Oberon phải che giấu thân thế châu Á cả đời tại Hollywood. Sau khi thành danh với nhiều bộ phim, như Thiên thần bóng tối (1935) hay Đồi gió hú (1939), Merle Oberon đã trở thành một cái tên đắt giá, góp mặt trong khoảng 40 bộ phim vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 'bị đe dọa, tấn công'

Đương kim Miss Universe chia sẻ các tin nhắn, bình luận chửi rủa, lăng mạ cô những ngày qua. Fatima Bosch khẳng định bản thân không gục ngã trước sự tấn công từ dân mạng.

10 giờ trước

An Nhi

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

