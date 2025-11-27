Nhóm 'thợ 0 đồng' cứu trăm tủ lạnh, máy giặt ở rốn lũ

Sau cơn lũ lịch sử, nhiều đồ điện tử, điện lạnh của người dân Đắk Lắk bị hư hỏng nặng. Một nhóm thợ trẻ tình nguyện rong ruổi khắp các xóm làng để sửa chữa miễn phí.

Miệt mài sửa trăm đồ điện miễn phí cho bà con rốn lũ đến khuya Đêm xuống, nhiều người dân vẫn tập trung ở khu vực nhóm Văn Danh làm việc để chờ được sửa tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng (28 tuổi, thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) vừa đón em bé đầu lòng chưa đầy 1 tuần thì lũ ập đến. Khi nước lên, anh vội đưa vợ con đến nhà hàng xóm có lầu cao để trú tạm, không kịp thu dọn đồ đạc.

Trở về nhà sau 3 ngày nước dâng cao, anh Dũng bất lực nhìn mọi đồ đạc trong nhà ngập ngụa bùn đất. Ngoại trừ chiếc nệm đã được cất trên cao, nhà anh mất trắng, chẳng còn gì nguyên vẹn.

"Một số đồ có giá trị như máy giặt 16 triệu và tủ lạnh 7 triệu đều hư hỏng do ngâm nước nhiều ngày", anh kể với Tri Thức - Znews.

Trong lúc những người dân vùng rốn lũ như anh Dũng gặp khó khăn, nhóm anh Văn Danh (24 tuổi) đến ngỏ lời giúp sửa đồ miễn phí. Chỉ sau một ngày, rất nhiều tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước của các hộ dân xã Phú Hòa 2 đã được khắc phục, có thể hoạt động trở lại.

"Trước khi các bạn ấy đến, tôi thậm chí chưa tính chuyện sửa tủ lạnh hay máy giặt vì nhà bừa bộn, xe hư không chở đồ được và cũng cạn tiền", anh Dũng nói.

Mỗi ngày sửa 100 món đồ

Chứng kiến người dân Đắk Lắk mất mát quá nhiều vì trận lũ, anh Văn Danh quyết tâm hỗ trợ hết mình. "Nhà vợ tôi cũng bị ảnh hưởng nặng. Dọn dẹp và sửa đồ đạc ở nhà xong, tôi tranh thủ hỗ trợ thêm cho hàng xóm xung quanh. Chờ khu vực khác có điện, tôi tiếp tục chạy sang đó để sửa cho bà con", anh chia sẻ.

Đến nay, anh Danh đã dành 6 ngày liên tục sửa đồ điện lạnh cho người dân ở một số thôn xóm thuộc phường Tuy Hòa, phường Phú Yên, phường Bình Kiến, xã Ô Loan, xã Phú Hòa 2... Toàn bộ chi phí đều do anh tự chi trả. Anh chia sẻ đã làm nghề được gần 10 năm nên có nhiều dụng cụ, linh kiện phục vụ cho việc sửa chữa lần này.

"Bà con có đưa tiền nhưng tôi không lấy. Đợt lụt này nhiều nhà mất trắng, gà vịt trâu bò gì cũng không còn. Tôi chỉ mong giúp bà con tiết kiệm chút chi phí", anh bộc bạch.

Nhóm của anh Văn Danh sửa máy giặt, tủ lạnh cho người dân xã Phú Hòa 2. Ảnh: Tiến Dũng.

Mỗi ngày, anh Danh sẽ đăng thông báo lên mạng xã hội về địa điểm tập kết, sau đó nhờ người quen chia sẻ để người dân địa phương biết và mang đồ đến sửa. Anh bắt đầu làm việc từ khoảng 8h đến tận 22-23h.

"Khi nào mệt quá, hết sức thì nghỉ chứ không có giờ giấc cố định", anh nói.

Ba ngày đầu, anh Danh chủ yếu tự sửa chữa một mình. Sau đó, 2 người thợ điện lạnh ở Quảng Ngãi và một người ở Đắk Lắk gia nhập nhóm. Mỗi ngày, nhóm sửa khoảng 100 món đồ điện tử, điện lạnh.

"Tiền mai kiếm cũng được"

Hay tin lũ rút, ngày 24/11, anh Quang Tài (28 tuổi) vượt gần 300 km từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gia nhập nhóm của anh Văn Danh để hỗ trợ người dân. Là người miền Trung, anh thấu hiểu cảm giác bất lực của bà con khi trở về sau cơn lũ.

Anh Tài không nhận hỗ trợ chi phí từ ai, mọi khoản tiền xăng xe, ăn uống, đến linh kiện thay thế cho bà con, anh đều tự bỏ tiền túi. Anh mang theo dụng cụ nghề và ngủ lại tại tiệm sửa của anh Danh để tiện di chuyển.

Mỗi ngày, một mình anh Tài sửa khoảng 15-20 thiết bị, chủ yếu là máy giặt, tủ lạnh, máy lọc nước, máy lạnh. Một số linh kiện như adapter máy lọc nước, rơ-le tủ lạnh, anh tự mua về thay miễn phí cho bà con.

Tốn kém không ít nhưng anh Tài không đặt nặng chuyện tiền bạc. "Tiền thì mai kiếm cũng được mà, bây giờ tôi ưu tiên giúp mọi người trước. Một số món đồ hư hỏng nặng quá, tôi không sửa được, thương bà con mà chỉ có thể làm được vậy thôi", anh chia sẻ.

Anh Quang Tài chưa có ý định về quê vì còn nhiều đồ đạc cần sửa chữa. Ảnh cắt từ clip.

Sau cơn lũ, áo quần trong nhà anh Tiến Dũng ở xã Phú Hòa 2 đều lấm lem bùn đất. Nhờ có nhóm của anh Văn Danh và Quang Tài, nay anh Dũng đã có máy giặt để xử lý các vết lấm bẩn.

"Tôi tưởng phải vứt đi hết rồi vì chỉ dọn dẹp thôi đã đủ mệt, không còn sức để giặt tay đống quần áo này. Nhờ có các bạn giúp đỡ nên giờ chúng tôi có máy giặt để dùng, có áo quần để mặc. Tôi biết ơn các bạn ấy nhiều lắm", anh Dũng mừng rỡ.

Dù đã cùng nhóm sửa cả trăm món đồ lớn nhỏ suốt 3 ngày liền, khi được hỏi bao giờ anh trở về quê, anh Tài chỉ nói: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, có lẽ bao giờ bà con ổn định hơn thì tôi mới về". Sau đó, anh lại vội vàng tiếp tục công việc, cặm cụi sửa chiếc máy giặt đang tháo dở.

Xúc động cảnh bà con 'rốn lũ' Đắk Lắk vẫy tay đón trực thăng cứu trợ Sau nhiều ngày chìm trong biển ngập sâu, người dân xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) vui mừng vẫy tay chào đoàn trực thăng cứu trợ lương thực.