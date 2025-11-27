Đám cưới dang dở của lính cứu hỏa hy sinh trong vụ cháy ở Hong Kong

Ho Wai-ho (37 tuổi), lính cứu hỏa Hong Kong (Trung Quốc), hy sinh khi lao vào biển lửa tại Wang Fuk Court chiều 26/11, để lại bạn gái 10 năm và những lời tiễn biệt nghẹn ngào.

Ho Wai-ho chụp ảnh cùng bạn gái. Ảnh: CTWANT.

Vụ cháy ở Hong Kong tại khu Wang Fuk Court bùng phát chiều 26/11, lan nhanh và thiêu rụi 7/8 tòa nhà chung cư, gây thương vong nghiêm trọng. Theo thống kê tính đến 15h ngày 27/11, số người chết đã tăng lên 55.

Trong số đó có anh Ho Wai-ho - lính cứu hỏa đã phục vụ 9 năm. Truyền thông địa phương cho biết anh dự kiến kết hôn vào tháng sau với bạn gái đã gắn bó 10 năm, theo HK01.

Lúc xảy ra vụ việc, anh Ho, công tác tại trạm cứu hỏa Sha Tin, được điều đến tầng trệt khu Hong Fuk Court để tham gia dập lửa lúc 15h01.

Đến 15h30, anh mất liên lạc với đồng đội. Lực lượng chức năng tìm thấy anh tại tòa Wang Cheong House lúc 16h01, trên mặt có vết bỏng. Anh được đưa tới Bệnh viện Prince of Wales và được xác nhận đã qua đời lúc 16h45. Một lính cứu hỏa khác cũng phải nhập viện vì sốc nhiệt.

Bạn bè anh Ho Wai-ho đăng lại bức ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp. Ảnh: Facebook.

Sau tin buồn, bạn bè của anh đăng lại bức ảnh chụp chung ngày tốt nghiệp trường cứu hỏa, kèm lời nhắn: "Hãy nhớ hình ảnh của người anh hùng. Chúng tôi sẽ không quên cậu". Một người khác viết: "Tan ca rồi, nghỉ ngơi đi bạn. Anh em ở Nhân Ái Đường đều tự hào về cậu".

Đồng nghiệp kể anh Ho là người sống chân thành, luôn hỗ trợ mọi người trong công việc. "Anh ấy và bạn gái yêu nhau nhiều năm, tình cảm rất bền. Họ định kết hôn vào tháng tới. Giờ kế hoạch ấy mãi mãi dở dang", một người chia sẻ.

Trên Instagram, tài khoản của anh Ho đầy ắp ảnh gia đình và bạn gái với những khoảnh khắc bình dị, hạnh phúc. Ảnh đại diện của anh cũng là tấm hình chụp chung với bạn gái.

Từng có lần anh viết: "Thời đại này quá nhiều sợ hãi và bi kịch, những lúc ôm được nhau thì đừng buông ra". Trong một bức ảnh mặc đồng phục cứu hỏa ôm bạn gái, anh ghi: "Cảm ơn em. Dù em thấy phiền, anh vẫn sẽ nói cả trăm lần nữa: Yêu em. Sau này hãy luôn cười thật tươi nhé".

Trưởng Đặc khu John Lee Ka-chiu nói ông "rất đau buồn" khi vụ cháy gây nhiều thương vong, trong đó có sự hy sinh của người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Cục trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho biết ông "rất đau xót trước sự ra đi của anh Ho", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình.

Cục trưởng Dịch vụ dân sự Ingrid Yeung Ho Poi-yan gọi anh Ho là tấm gương về "lòng dũng cảm và sự tận tụy", khẳng định Cơ quan Công vụ đã liên hệ Sở Cứu hỏa và sẽ hỗ trợ tối đa cho gia đình anh.

Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và toàn bộ quy trình cứu hộ, đồng thời "đồng hành và hỗ trợ cho gia đình người hy sinh".