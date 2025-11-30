Có 5 mối tình, xem mắt chục người vẫn độc thân ở tuổi 33

Hơn chục lần hẹn hò thất bại, toàn gặp người nhạt nhẽo hoặc nói chuyện sến súa, Phương Thúy chấp nhận cuộc sống độc thân còn hơn yêu sai người.

Cuối tuần, khi bạn bè cùng trang lứa bận rộn trông con hoặc hẹn hò người yêu, Phùng Thuý (33 tuổi, TP.HCM) lại thảnh thơi tận hưởng cuộc sống độc thân. Cô đặt một ly trà sữa, nằm xem nốt bộ phim ngôn tình. Nếu không phải đi làm, Thuý hạn chế ra ngoài, gần như không hứng thú với các buổi cafe hay gặp gỡ ai đó. Với cô, ở nhà một mình là cách “chữa lành” dễ chịu nhất.

“Tôi thà đi du lịch, chill chill đây đó còn hơn phải gặp anh chàng nhạt nhẽo mẹ mai mối hôm nọ”, Thuý nói.

Vài ngày trước, Thuý vừa từ chối một chàng trai cùng khu phố, hơn cô 2 tuổi, làm giám sát công trình. Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, lai lịch rõ ràng. Tuy nhiên, anh chàng này nhạt nhẽo đến mức khó cứu vãn, hẹn hò cả buổi hầu như không nói gì, Thuý chủ động bắt chuyện thì chỉ nhận lại những câu đáp cụt lủn kiểu “thế à”, “ừ nhỉ”.

Thuý ngán ngẩm khi gặp phải những anh chàng nhạt nhẽo

Hẹn hò một tuần nhưng không một tin nhắn hỏi han, cuối tuần chỉ xuất hiện tại nhà Thuý để ngồi xem thời sự với bố mẹ cô.

“35 tuổi mà không biết tán gái”, Thuý chê.

Đây cũng không phải lần đầu cô rơi vào cảnh chán nản sau vài buổi hẹn. Trước đó, Thuý đã trải qua 5 mối tình và từng gặp gỡ hơn 10 người qua mai mối hoặc ứng dụng hẹn hò nhưng không có kết quả.

Không riêng Thuý, nhiều người trẻ hiện nay cũng chấp nhận dành thời gian đi xem mắt, hẹn hò hàng chục đối tượng nhưng vẫn không thấy “người trong mộng”. Khi tiêu chuẩn tìm người yêu ngày càng cao, việc kỳ vọng tìm được “người hoàn hảo” trở nên thách thức hơn bao giờ hết.

Những anh chàng “nhạt nhẽo”

Trước khi nghe theo lời ba mẹ đi xem mắt, Thuý từng có quãng thời gian dài tự tìm hiểu và yêu đương với nhiều kiểu người khác nhau, nhưng mối quan hệ nào cũng nhanh chóng kết thúc. Cô kể ấn tượng tệ nhất là với chàng trai có phong cách trò chuyện sến tới mức khó tiếp nhận.

“Mỗi lần anh ta nhắn tin, tôi tưởng mình đang đọc tiểu thuyết ngôn tình”, Thuý nhớ lại.

Tin nhắn thường mở đầu bằng: “Chào Thuý, nàng công chúa bước ra từ tiểu thuyết. Sáng nay nàng đã ăn uống gì chưa?” hoặc “Nàng đừng buồn vì chuyện đó. Để ta gửi cho nàng nghe một bản nhạc”. Theo Thuý, anh chàng khá văn vở, thích triết lý, thích vẽ viễn cảnh lãng mạn nhưng lại không có hành động cụ thể. Chỉ sau một thời gian ngắn, Thuý quyết định chặn luôn.

Một người khác thì trái ngược, tính tình hiền lành, giỏi giang, làm trong ngành IT, hai người hợp nhau từ cách nói chuyện đến quan điểm sống. Thuý từng nghĩ đây có thể là đối tượng “cưới đến nơi”, cho đến khi anh thông báo sẽ ra nước ngoài làm việc lâu dài. Nghĩ đến việc rời xa bố mẹ, phải bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ, Thuý từ chối.

Sau mối tình ấy, cô gần như không còn yêu ai. Những ngày cuối tuần chỉ xoay quanh phim ảnh, cà phê, du lịch ngắn ngày. Đến năm 30 tuổi, khi bố mẹ sốt ruột, họ hàng thúc giục, Thuý bắt đầu bước vào “chu kỳ xem mắt” dày đặc.

Nhưng càng gặp nhiều, cô càng không thấy ai phù hợp. Cô quen với nhịp sống tự do hiện tại: đi làm có thu nhập, thích gì mua nấy, chán thì về nhà được bố mẹ bao bọc.

“Đến tuổi này, tôi đôi khi còn nghĩ mình cần đàn ông để làm gì nhỉ?”, Thuý trải lòng.

Minh Trang (32 tuổi, Đà Lạt) làm việc cho một công ty truyền thông không có văn phòng, vì vậy phần lớn thời gian cô ở nhà làm online. Việc ít ra ngoài cũng khiến chuyện tìm người yêu trở nên khó hơn.

Trang né vội khi biết người yêu là "mama boy"

Trang từng có vài mối tình và được người thân mai mối khoảng 7-8 người, nhưng không đi đến kết quả. Bạn trai gần nhất, chia tay được 5 tháng, bị cô phát hiện là một “mamaboy” chính hiệu.

Anh hiền lành, dễ chịu nhưng chuyện gì cũng phụ thuộc mẹ. Trong lúc đi chơi, Trang liên tục nhận được điện thoại từ mẹ của anh: “Cháu nhắc T. uống thuốc bổ giúp bác”, “Trời lạnh cháu bảo nó mặc áo chưa?”, “Tuần rồi nó làm overtime, cháu hạn chế gặp nhé”.

Ban đầu, Trang cho rằng đó chỉ là sự quan tâm. Nhưng tần suất cuộc gọi nhiều dần khiến cô thấy ngột ngạt. Đến khi mẹ người yêu gọi trách móc vì hai người hẹn hò cuối tuần khiến anh không về nhà, Trang quyết định chia tay.

Người mà cô đang tìm hiểu gần đây là một bác sĩ, đối tượng được họ hàng đánh giá rất ổn. Tuy nhiên, anh hay xét nét giờ giấc làm việc linh hoạt của Trang, tỏ thái độ khó chịu khi cô gặp nhân vật phỏng vấn là nam giới, thậm chí ghen tuông vô cớ.

Kết quả, mối quan hệ chấm dứt trong sự xét nét của họ hàng: “Bác sĩ tốt thế còn chê”. Trang cũng băn khoăn liệu mình có đang đặt tiêu chuẩn quá cao. Cô kỳ vọng người yêu cao khoảng 1,75 m, có công việc ổn định với mức lương tối thiểu bằng hoặc cao hơn cô (khoảng 20 triệu đồng/tháng), gia đình cơ bản, không cần có nhà riêng, không ghen tuông vô lý và chấp nhận tính chất công việc nhiều hôm phải trực cuối tuần của cô.

“Những người ổn định thì toàn 35 tuổi. Mà đàn ông tuổi đó hoặc đã có vợ, hoặc nếu chưa thì có lẽ tính cách có vấn đề. Chưa kể, họ thường thích các cô gái 20 tuổi chứ không để ý những người trên 30”, Trang nói.

Yêu cuộc sống độc thân

Trần Hằng (31 tuổi, Hà Nội) hiện làm nhân viên truyền thông cho một phòng khám. Lịch làm việc dày kín khiến cô không còn nhiều thời gian cho việc hẹn hò. Tuy nhiên, trước đó Hằng đã tìm hiểu 8-9 mối tình, với đủ cung bậc cảm xúc.

“Có anh tôi tưởng cưới đến nơi rồi, nhưng sau này lại thấy may mắn vì ngày đó đã dừng lại kịp thời”, Hằng nói.

Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, Hằng thường tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng chuyện tình cảm lại liên tục trắc trở. Mối tình gần nhất kết thúc cách đây một năm, khi cô phát hiện bạn trai lừa dối. Dù đã đưa cô về ra mắt gia đình, đối xử như người nhà, anh này vẫn nhắn tin qua lại với vài cô gái khác.

“Riêng chuyện ngoại tình, tôi không thể tha thứ”, Hằng dứt khoát.

Dù đã qua tuổi 30, Hằng cho biết thà muộn còn hơn chọn nhầm người

Bước qua tuổi 30, cô không còn vội vàng như thời 25-26. Ban ngày đi làm, buổi tối cà phê với bạn thân, cuối tuần thì du lịch hoặc ở nhà xem phim. Hằng dành dụm tiền cho những chuyến đi “chữa lành”, khám phá nơi mới.

Nhìn bạn bè cùng trang lứa, người tất bật chăm con, người stress, trầm cảm sau sinh hoặc hôn nhân không hạnh phúc. Một số ly hôn vì chồng thay đổi sau khi cưới, số khác "vỡ mộng hôn nhân" bởi kinh tế không có và rất nhiều lý do khác nhau. Những câu chuyện ấy khiến Hằng thấy rõ trách nhiệm đi kèm áp lực của cuộc sống gia đình sau hôn nhân.

Dù vậy, Hằng không bi quan về chuyện yêu đương. Cô vẫn muốn chờ một người thực sự phù hợp.

“Thà muộn còn hơn nhầm”, cô nói.

Hiện tại, Hằng muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống độc thân cho đến khi gặp đúng người.

An Minh (37 tuổi, Hà Nội) lại bận đến mức không có thời gian để yêu. Làm IT khiến anh thường tăng ca, về nhà lúc 20-21h. Thấy con mãi không chủ động chuyện tình cảm, bố mẹ Minh sốt ruột, liên tục tìm người mai mối. Có giai đoạn gần như tuần nào Minh cũng đi xem mắt theo ý nguời lớn.

Những cô gái anh gặp đều xinh xắn, dễ mến. Nhưng chỉ vài ngày nhắn tin qua lại, họ đột ngột im lặng.

“Tôi nhắn mà không trả lời. Bận quá nên tôi thôi, nghĩ chắc không hợp”, Minh kể.

Người gần đây nhất là một cô gái làm phiên dịch, nhà cách Minh vài km. Sau 3 buổi hẹn uống nước, xem phim, cô nói lời chia tay vì Minh quá ít nói. Mẹ Minh nghe vậy động viên anh mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn vì con gái muốn cảm giác được theo đuổi. Nhưng Minh cho rằng đó là tính cách của mình.

“Nhiều người lúc yêu thì khéo, nịnh nọt nhưng cưới về lại bộc lộ bản chất rồi ly hôn. Tôi nghĩ cứ là chính mình thì tốt hơn”, Minh nói.

Có thời gian chịu áp lực từ gia đình, Minh đồng ý tìm hiểu một cô gái do mẹ giới thiệu. Anh cố gắng thay đổi nói nhiều hơn, quan tâm đối phương hơn. Nhưng bạn gái lại can thiệp ngày càng sâu vào đời sống của anh, yêu cầu Minh học cách nói lời ngọt ngào, tặng hoa vào mọi dịp, nhớ tất cả ngày kỷ niệm. Chỉ cần anh bận việc quên một buổi kỷ niệm, cô giận dỗi cả tuần.

“Valentine năm nay tôi cũng tặng hoa và thổ lộ một vài lời tình cảm. Tưởng bạn gái xúc động, ai ngờ cô ấy bảo tôi phải quỳ xuống để quay clip, nói lại từ đầu làm tôi mất hứng. Chưa hết, còn chê hoa xấu mà mua quá đắt”, Minh kể.

Dưới góc độ tâm lý, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An - Nghiên cứu sinh tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP.HCM - khẳng định sự phát triển của công nghệ cho phép cá nhân gặp gỡ, tìm hiểu với nhiều người hơn. Nhưng, thay vì gia tăng tỷ lệ tìm người phù hợp, một số người lại rơi vào trạng thái quá tải lựa chọn (Overchoice).

Một nghiên cứu năm 2024 trên 804 người trưởng thành tại Hy Lạp cho thấy những người cảm nhận mình có rất nhiều cơ hội hẹn hò thì vừa dễ có người yêu hơn, nhưng đồng thời cũng dễ rơi vào tình trạng quá tải lựa chọn. Khi bị quá tải, họ bối rối không biết chọn ai, có xu hướng ở trạng thái độc thân lâu hơn và dễ hối tiếc, kém hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Ông An cho biết người trẻ hay tâm niệm "một mình vẫn ổn" nhưng cần cân nhắc: Thật sự bản thân thấy hạnh phúc với cuộc sống độc thân hay đang tự đánh lừa chính mình khi nhu cầu kết đôi vẫn mãnh liệt? Sau khi thừa nhận nhu cầu, bước tiếp theo là xác định những giá trị cốt lõi mà bản thân đặt ra cho nửa kia. Những giá trị này cần xuất phát từ việc hiểu bản thân, cái mình đang có, cái còn thiếu, cái mình sẽ đóng góp gì cho mối quan hệ chứ không phải vay mượn một cách cơ học từ mạng xã hội, từ phim ảnh, từ câu chuyện của những người xung quanh.

“Đây là một quá trình dài và không có đường tắt. Bạn cũng không cần gấp gáp, vì điều quan trọng là biết mình cần gì và dũng cảm thừa nhận điều đó chứ không phải nhanh chóng bước vào một mối quan hệ không vừa vặn với bản thân”, ông nói.