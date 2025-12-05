Nữ idol Nhật Bản gây sốc vì khoe ảnh lộ mỡ bụng

Shirasu Ayano gây chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng bức ảnh lộ mỡ bụng và gửi yêu cầu khá kỳ lạ tới fan.

Nữ idol Shirasu Ayano lộ mỡ bụng khi đang trình diễn. Ảnh: Ayano Shirasu/X.

Shirasu Ayano - nữ idol Nhật Bản trong nhóm nhạc Melty BeaR - chia sẻ bức hình chụp trên sân khấu ngày 20/11. Trong ảnh, cô hơi nghiêng người, tạo thành một nếp gấp nhỏ ở bụng.

Ngày hôm sau, nữ idol 27 tuổi tiếp tục đăng lại ảnh và mời người hâm mộ "chỉnh sửa cho bụng đẹp hơn".

Bài đăng ngay lập tức thu hút 44 triệu lượt xem, 41.000 lượt thích và hơn 560 bình luận. Nhiều fan hào hứng tham gia "biến tấu" bức hình: có người xoá nếp nhăn trên bụng, người thêm thắt lưng, thậm chí có người ghép hình một nhân vật đang cầm chăn "che bụng để khỏi lạnh".

Một số phóng to phần nếp gấp và vẽ thêm mặt hoạt hình, tạo hiệu ứng hài hước, theo SCMP.

Nhiều fan của Shirasu Ayano chỉnh sửa lại hình ảnh theo hướng hài hước.

Ngược lại, cũng có người cố tình làm bụng của Ayano tròn hơn hoặc thêm nhiều nếp gấp để trêu vui. Ayano tỏ ra thích thú, ghim bài đăng lên đầu trang và lựa chọn vài "tác phẩm nổi bật".

Truyền thông Nhật Bản và Trung Quốc đã đưa tin về câu chuyện, trong đó nhiều ý kiến nhắc lại những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình trong ngành giải trí Nhật. Theo công ty nghiên cứu thị trường Tokyoesque, người của công chúng thường được kỳ vọng có làn da trắng và vóc dáng mảnh mai.

Một người dùng trên diễn đàn hỏi - đáp cho rằng idol Nhật thường bị ép phải "trẻ trung, dễ thương, ngoan ngoãn và vô hại" để phù hợp với định kiến giới và thị hiếu của nam giới.

Tuy vậy, nhiều bình luận xem bài đăng của Ayano là tín hiệu tích cực, khuyến khích việc chấp nhận cơ thể thật.

"Cô ấy có thể hơi tròn so với chuẩn idol, nhưng lượng mỡ đó là bình thường với phụ nữ. Có thể cô ấy sẽ ăn kiêng, nhưng tôi hy vọng cô ấy giữ gìn sức khỏe", một người viết.

"Tôi thích việc một idol dám công khai mỡ bụng của mình. Điều đó khiến tôi muốn ủng hộ cô ấy hơn", người khác chia sẻ.

"Không cần chỉnh gì cả. Ai cũng có nếp gấp khi nghiêng người. Phụ nữ nên yêu bản thân và đừng cố chạy theo những tiêu chuẩn không dành cho con người", một bình luận khác nói.

Melty BeaR được thành lập vào tháng 9 năm ngoái và có màn ra mắt sân khấu tại Tokyo vào tháng 1. Nhóm hiện có khoảng 5.400 người theo dõi, riêng Ayano có 16.000 người theo dõi trên mạng xã hội.