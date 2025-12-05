Triệu phú 'lão hóa ngược' công khai bạn gái

Bryan Johnson lần đầu công khai mối quan hệ nhiều năm với Kate Tolo, nữ đồng sáng lập startup Blueprint, qua một bức thư tình dài hé lộ hành trình yêu đương và những thách thức.

Bryan Johnson đang hẹn hò với Kate Tolo. Ảnh: @bryan_johnson/X.

Bryan Johnson - người nổi tiếng với mục tiêu "không muốn chết" và chế độ sống nghiêm ngặt để chống lão hóa - vừa đăng một bức thư tình dài, công khai mối quan hệ với Kate Tolo, đồng sáng lập startup Blueprint.

Triệu phú "lão hóa ngược" (48 tuổi) cho biết ông và Tolo đã yêu nhau nhiều năm. Cả hai gặp nhau từ 5 năm trước, khi Tolo gia nhập Kernel - công ty giao diện não mà ông sáng lập. Theo lời Johnson, ấn tượng đầu tiên của ông về cô là sự "tỏa sáng" và sự kết nối công việc dần trở thành tình cảm.

Họ chính thức yêu nhau 3 năm nay nhưng giữ kín để xem đây là tình yêu thật sự hay chỉ là cảm xúc nhất thời, theo New York Post.

Trong bài viết đăng trên X, Johnson mô tả mối quan hệ của họ như "mảnh ghép vừa khít". Ông viết: "Tôi tin Kate như tin mẹ mình. Tôi đã mong điều này cả đời". Ông cũng gọi Tolo (30 tuổi) là "người hùng thầm lặng" đứng sau mọi thử nghiệm cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của mình.

Johnson thừa nhận mối quan hệ không hề dễ dàng. "Tôi 48 tuổi, người Mỹ, lớn lên trong gia đình Mormon, có 3 con. Cô ấy 30 tuổi, mang gốc Bosnia - Australia - Mỹ. Chúng tôi đã phải mất nhiều thời gian để hòa hợp", ông chia sẻ.

Johnson từng gây chú ý vì thói quen chống lão hóa chuyên sâu khi uống 111 viên thuốc mỗi ngày. Ảnh: Magdalena Wosinska.

Johnson từng tự nhận mình là "người bạn đời bất khả thi" vì lối sống quá kỷ luật. Ông ngủ lúc 20h30 và thức dậy lúc 5h hàng ngày, không bao giờ ngủ chung giường với ai. Ông coi việc ngủ dưới 8 tiếng là "hành động bạo lực" với cơ thể. Johnson từng nói trên podcast Diary of a CEO rằng việc điều chỉnh thói quen ngủ với người khác rất khó.

Triệu phú Mỹ cũng ăn bữa cuối trong ngày trước 11h30 vì đang thử nghiệm chế độ nhịn ăn đảo ngược lão hóa. Bạn gái ông phải chấp nhận mức chi tiêu ít nhất 2 triệu USD /năm cho các thử nghiệm khác nhau.

Khép lại thư tình, Johnson gửi lời tới Tolo: "Thật mừng vì em không từ bỏ. Anh yêu em".

Năm 2021, Johnson gây chú ý khi tự truyền máu con trai lúc đó mới 17 tuổi, với hy vọng làm chậm lão hóa. Ông cũng truyền huyết tương của mình cho cha 70 tuổi để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, Johnson đã dừng việc dùng máu con trai vì "không thấy tác dụng".

Ngoài ra, ông duy trì hơn 100 quy trình mỗi ngày để tối ưu cơ thể: uống 111 viên thuốc, tắm trong ánh sáng LED, ngồi lên thiết bị điện từ để tăng sức mạnh vùng chậu. Khi ngủ, ông còn theo dõi độ cương dương ban đêm bằng một thiết bị từng được dùng để chứng minh mình có "sức khỏe như thanh niên 22 tuổi".

Năm 2023, Johnson từng nói với Guardian rằng mục tiêu cuối cùng của tất cả nỗ lực chống lão hóa chỉ đơn giản là: "Đừng chết".