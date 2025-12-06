HLV Park Hang-seo hội ngộ dàn tuyển thủ Việt Nam

Ngày 5/12, HLV Park Hang-seo hội ngộ nhóm học trò cũ như Quang Hải, Văn Đức, Đình Trọng, Văn Thanh... trong bữa tối thân mật.

Buổi tối ấm áp của HLV Park Hang-seo cùng các học trò cũ. Ảnh: Phan Văn Đức/Facebook.

Trên trang cá nhân hơn 1,4 triệu người theo dõi, tiền vệ Phan Văn Đức đăng tải loạt ảnh đi ăn tối cùng các tuyển thủ quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng và đặc biệt là sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo. Tiền vệ quê Nghệ An dí dỏm viết: "Ai đến muộn thì 5 trăm", tạo nên không khí vui vẻ và thân tình.



Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng lẫn các cầu thủ. Trung vệ Quế Ngọc Hải để lại bình luận: "Rất đẹp và đáng yêu", trong khi cầu thủ Lê Phạm Thành Long cũng bày tỏ sự thích thú trước màn hội ngộ hiếm hoi.

Khoảnh khắc 2 má của HLV Park Hang-seo và cầu thủ Đình Trọng chạm nhau. Ảnh: Trần Đình Trọng/Facebook.

Cùng ngày, Đình Trọng chia sẻ một bức ảnh khác trên story cá nhân. Anh viết ngắn gọn "Papa" - cách gọi tình cảm dành cho ông Park.

Trước đó ngày 23/10, HLV Park Hang-seo cũng đăng ảnh ăn trưa cùng Văn Toàn và Văn Thanh, cho thấy ông vẫn giữ liên lạc và gắn bó với các học trò cũ dù không còn dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Trong 5 năm làm "thuyền trưởng" của U23 và đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc để lại dấu ấn đặc biệt với hàng loạt cột mốc lịch sử: á quân U23 châu Á 2018, lần đầu lọt vào bán kết ASIAD, hai tấm HCV SEA Games 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2018, á quân AFF Cup 2022 và tứ kết Asian Cup 2019. Thời kỳ của ông được xem là giai đoạn thăng hoa nhất của bóng đá Việt Nam hiện đại.

HLV Park Hang-seo từng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và Huân chương Hữu nghị. Ông cũng 3 lần được vinh danh "HLV nước ngoài xuất sắc nhất" của thể thao Việt Nam vào các năm 2018, 2019 và 2022.