Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ với chồng Dubai

Ngay từ sáng sớm, Phillip nguyễn và bà xã Linh Rin (thứ hai từ trái qua) đã xuất hiện tại địa điểm tổ chức với trang phục áo dài màu trắng và vàng nhạt. Trước đó một ngày, Linh Rin là một trong số người thân đầu tiên chia sẻ cảm xúc về đám cưới của em chồng. "Về nhà thôi, mai là được xúng xính cùng cả nhà rồi. Háo hức khi chưa đầy 24h nữa. Đúng là những ngày vui nên lan tỏa năng lượng thật tuyệt vời, mọi việc suôn sẻ, nhiều may mắn", bà mẹ một con viết trên Story cá nhân. Phillip nguyễn cũng chia sẻ lại ngay sau đó. Ảnh: linhrin/Instagram.