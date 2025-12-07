Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ với chồng Dubai

|
Sáng 7/12, lễ gia tiên của Tiên Nguyễn - ái nữ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - và bạn trai doanh nhân người Dubai Justin Cohen diễn ra tại biệt thự gia đình ở TP.HCM. Cặp đôi diện áo dài truyền thống Việt Nam, họa tiết bông sen nhã nhặn. Ảnh: cocolilyjiji/Instagram.
Tối cùng ngày, cô dâu diện váy cưới cúp ngực với nhiều chi tiết cầu kỳ, đính ngọc trai. Bộ trang sức kim cương gồm nhẫn cưới, vòng cổ và hoa tai nổi bật. Sắc vóc mặn mà của nữ rich kid được nhiều người khen ngợi. Ảnh: Hàng Thanh Thiện/Facebook.
Ngay từ sáng sớm, Phillip nguyễn và bà xã Linh Rin (thứ hai từ trái qua) đã xuất hiện tại địa điểm tổ chức với trang phục áo dài màu trắng và vàng nhạt. Trước đó một ngày, Linh Rin là một trong số người thân đầu tiên chia sẻ cảm xúc về đám cưới của em chồng. "Về nhà thôi, mai là được xúng xính cùng cả nhà rồi. Háo hức khi chưa đầy 24h nữa. Đúng là những ngày vui nên lan tỏa năng lượng thật tuyệt vời, mọi việc suôn sẻ, nhiều may mắn", bà mẹ một con viết trên Story cá nhân. Phillip nguyễn cũng chia sẻ lại ngay sau đó. Ảnh: linhrin/Instagram.
Tăng Thanh Hà (hàng thứ hai ngoài cùng bên phải) và ông xã Louis Nguyễn cũng có mặt từ sớm. Cô lựa chọn kiểu tóc búi cao, khoe đường nét trên khuôn mặt. Trong khi đó, Anj Nguyễn (thứ hai hàng đầu tiên bên phải qua) - con gái của Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ đầu là bà Cristina Serrano (quốc tịch Philippines) - cũng góp mặt chung vui cùng em gái. Bên cạnh đó, William Hiếu Nguyễn - con trai út của ông Johnathan Hạnh Nguyễn - cũng xuất hiện lặng lẽ, chung vui cùng chị gái. Ảnh: anjngot/Instagram.
Stephanie Nguyễn, con gái lớn của tỷ phú với người vợ đầu (ngoài cùng bên phải), là một trong số phụ dâu trong đám cưới của Tiên Nguyễn. Ảnh: cocolilyjiji/Instagram.
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ là doanh nhân Thủy Tiên diện trang phục áo dài vàng. Trong đám cưới con gái, bà Thủy Tiên nhắn nhủ: "Má nhìn thấy con lớn, sống tự tin và rất hạnh phúc hôm nay. Má chỉ dặn con rằng đừng ăn hiếp chồng. Và khi về nhà chồng, con hãy xem như nhà của mình, hãy sống với trái tim rộng mở". Ảnh: tiennguyen/Instagram.
Ngoài ra, lễ gia tiên còn quy tụ bạn bè thân thiết của Tiên Nguyễn, trong đó có Thảo Nhi Lê (hàng trên, thứ nhất từ trái sang). Cô là bạn thân của cô dâu và thường xuyên xuất hiện trong những dịp trọng đại của ái nữ nhà Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: ashleighuynh/Instagram.
Lễ cưới của cặp đôi diễn ra vào đêm cùng ngày tại trung tâm hội nghị hạng sang tại TP.HCM, với khoảng 1.000 khách mời gồm doanh nhân, nghệ sĩ và nhiều gương mặt nổi tiếng. Tiên Nguyễn và ông xã chưa từng công khai hẹn hò. Trước khi tổ chức hôn lễ, Tiên Nguyễn từng gây chú ý vào tháng 10 khi đăng tải ảnh cưới tại một biệt thự cổ ở London. Ảnh: tiennguyen/Instagram.
