Sự kỳ lạ của tỷ phú Nga tuyên bố có hơn 100 con

Cuốn tiểu sử mới hé lộ chân dung Pavel Durov - nhà sáng lập Telegram, từ thiên tài công nghệ đến nhân vật gây tranh cãi với tư duy tự do cực đoan và quyền lực tập trung.

Cuốn sách "The Populist" ra mắt khiến cái tên Pavel Durov được quan tâm trở lại. Ảnh: Pavel Durov/Instagram.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Pavel Durov luôn là cái tên gây nhiều tranh cãi. Với người ngưỡng mộ, ông là nhà tiên phong công nghệ, biểu tượng của tự do ngôn luận. Với giới phê phán, ông lại là một nhân vật khó đoán, gây nhiều hệ lụy cho không gian số toàn cầu.

Một cuốn tiểu sử mới vừa ra mắt kỳ vọng sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về con người đứng sau Telegram - nền tảng nhắn tin có hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới.

Cuốn sách mang tên The Populist, do nhà văn độc lập người Nga Nikolay Kononov chấp bút, phác họa hành trình của Pavel Durov từ một cậu học sinh xuất chúng ở Saint Petersburg trở thành người sáng lập một trong những nền tảng truyền thông có ảnh hưởng nhất hiện nay.

Theo tác giả, đây là kết quả của 14 năm nghiên cứu, dựa trên các cuộc trò chuyện trực tiếp với Durov, cùng lời kể của cộng sự cũ, đối thủ và những người chỉ trích ông.

Không thay đổi

Giải thích về nhan đề cuốn sách, Kononov cho rằng xuyên suốt sự nghiệp của Durov là khát vọng giao tiếp trực tiếp với người dùng, không cần thông qua báo chí hay bất kỳ thiết chế trung gian nào.

“Ngay từ khi bắt đầu tạo ra các sản phẩm công nghệ, Durov đã thiết kế chúng theo cách cho phép ông trực tiếp truyền tải quan điểm và thông điệp của mình tới hàng triệu người”, Kononov nhận xét.

Cả mạng xã hội VKontakte - dự án đầu tay của Durov - lẫn Telegram sau này đều từng xuất hiện những thông điệp được gửi trực tiếp từ nhà sáng lập tới toàn bộ người dùng, nhằm chia sẻ thế giới quan và triết lý tự do cá nhân của ông.

Ông Durov phát biểu khai mạc tại Đại hội Di động Thế giới ở Barcelona năm 2016. Ảnh: Albert Gea/Reuters.

Chiến lược đó góp phần xây dựng hình ảnh Pavel Durov như một người bảo vệ tự do biểu đạt gần như tuyệt đối, đồng thời biến Telegram thành không gian được nhiều nhóm người sử dụng, từ các nhà hoạt động xã hội cho tới những đối tượng gây tranh cãi.

Dù công khai đề cao tự do cá nhân, Kononov cho rằng cách Durov điều hành Telegram lại mang tính tập trung quyền lực rất cao.

“Tất cả các quyết định quan trọng về sản phẩm, truyền thông hay định hướng đều do một mình ông ấy đưa ra”, tác giả viết. “Telegram gần như là một ‘one-man show’”.

Theo cuốn sách, Durov là mẫu nhà sáng lập có niềm tin gần như không thay đổi theo thời gian. Ông gắn bó với hệ tư tưởng tự do cực đoan, phản đối sự can thiệp của các tổ chức và hoài nghi các thiết chế truyền thống.

“Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trong suốt nhiều năm, Durov gần như không thay đổi”, Kononov chia sẻ.

Không cá biệt

Tác giả cũng đặt Durov trong bối cảnh rộng hơn của làn sóng các ông trùm công nghệ toàn cầu - những người kết hợp quyền lực công nghệ với hình ảnh cá nhân mang màu sắc huyền thoại.

Giống như nhiều doanh nhân công nghệ nổi tiếng khác, Durov đặc biệt quan tâm tới lối sống khắc kỷ, sức khỏe và tuổi thọ. Ông không sử dụng rượu bia hay chất kích thích, thường xuyên chia sẻ lời khuyên về thể chất, đôi khi kèm theo hình ảnh khoe thân hình săn chắc trên mạng xã hội.

Durov từng công khai việc có nhiều con thông qua hiến tinh trùng và bày tỏ quan điểm coi sinh sản là một trách nhiệm xã hội.

Pavel Durov cho biết các con ruột của ông sẽ được chia đều tài sản thừa kế. Ảnh: WSJ.

Theo Kononov, bước ngoặt lớn nhất trong những năm gần đây đối với Durov không chỉ đến từ quê hương cũ, mà còn từ châu Âu, khi ông từng bị tạm giữ trong quá trình điều tra liên quan đến các hoạt động phạm pháp bị cho là diễn ra trên Telegram.

Tác giả mô tả đây là trải nghiệm gây chấn động tâm lý đối với một người đã quen sống trong “vùng an toàn” của quyền lực công nghệ và sự độc lập cá nhân. Kể từ đó, Durov thể hiện thái độ ngày càng cứng rắn và hoài nghi hơn đối với môi trường quản lý kỹ thuật số tại phương Tây.

“Điều khiến tôi quan tâm ở Durov là ông ấy rất thông minh, nhưng đồng thời cũng dễ bị cuốn vào những lập luận mang tính suy diễn”, Kononov nhận xét.

Cuốn sách cũng bác bỏ những đồn đoán lâu nay cho rằng Durov là công cụ của các cơ quan quyền lực. Theo tác giả, ông không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Telegram hoạt động như một “cửa hậu” cho bất kỳ tổ chức nào.

Tuy vậy, Kononov cho rằng Durov đã học được cách thỏa hiệp khi cần thiết để nền tảng của mình tiếp tục tồn tại và phát triển.

Một câu nói của Durov được trích lại trong sách phần nào phản ánh con người ông: “Tôi không lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại lợi ích cho bản thân”.

Mối quan hệ giữa nhà văn và nhân vật chính cũng kết thúc sau khi Kononov đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn giữa cơ cấu nội bộ tập trung quyền lực của Telegram và lý tưởng tự do ngôn luận mà Durov theo đuổi.

“Ông ấy nhanh chóng nhận ra đây sẽ không phải là cuốn sách làm hài lòng mình”, Kononov nói.