Giới trẻ thích thú với bé mèo 3D thông minh và đáng yêu

Một chú mèo có gì đặc biệt mà khiến giới trẻ hào hứng từ đường phố đến trên mạng xã hội?

Thời điểm cận Giáng sinh, một món quà đáng yêu xuất hiện trên tuyến phố lớn đã khuấy đảo cộng đồng “sen” - “boss” từ Nam ra Bắc. Theo đó, trên màn hình LED 3D tại phố Đê La Thành (Hà Nội) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), một bé mèo trốn trong hộp carton với loạt biểu cảm vừa ngơ ngác, đáng yêu lại vừa thông minh, lém lỉnh khiến người qua đường cũng ngoái nhìn.

“Boss” nghịch phố gây ấn tượng với giới trẻ

Với hiệu ứng 3D, chú mèo như bước ra khỏi biển quảng cáo và biến không gian phố phường thành sân chơi của riêng mình. Vẫn biểu cảm và hành động đặc trưng của các “boss” như nghịch hộp carton, chân khều đồ còn mắt lén lút canh chừng, thấy chủ đến thì vờ kéo đồ lại... chú mèo khiến hội làm “sen” thích thú.

Chú mèo đáng yêu xuất hiện trên bảng LED.

Không ít người đi đường đã giơ điện thoại lên quay, chụp lại khoảnh khắc chú mèo nghịch phố vì quá đáng yêu. “Mèo được sản xuất theo lô à”, “Giống hệt ‘boss’ nhà mình”... là những phản ứng mà nhiều người chia sẻ khi thấy loạt hành động của chú mèo trên màn hình.

Các bạn trẻ chụp ảnh khi thấy chú mèo.

Bên cạnh đó, chỉ trong vài ngày, loạt video ghi lại hình ảnh bé mèo nghịch hộp carton trở nên viral trên mạng xã hội. Các bài đăng nhận về nhiều lượt tương tác của các “sen”. Một số còn muốn bế về nuôi và rủ nhau ra phố săn ảnh chú mèo.

Người trẻ check-in trước biển tấm bảng LED có chú mèo.

Một điều đặc biệt, chú mèo 3D nghịch phố kia chính là nhân vật đại diện cho chiến dịch “Sáng dạ - tim yêu” của SmartHeart - thương hiệu thức ăn cho mèo thuộc công ty Perfect Companion Việt Nam. Theo đại diện công ty, với độ sáng tạo và đầu tư chỉn chu, chiến dịch như “làn gió mới” trong lĩnh vực quảng cáo đồ ăn thú nuôi tại Việt Nam.

Chiến dịch “Sáng dạ - tim yêu” được hưởng ứng mùa cuối năm

Không sử dụng dòng slogan với lời lẽ to tát, SmartHeart chọn cách xây dựng hình ảnh bé mèo thông minh, khỏe mạnh để cho thấy lợi ích của sản phẩm mang lại. Nhờ đó, chiến dịch không chỉ gây ấn tượng với cộng đồng “sen”, mà còn giúp họ nhận thức vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mèo.

SmartHeart chọn cách xây dựng hình ảnh bé mèo thông minh trong chiến dịch quảng cáo.

Với thông điệp “X3 DHA - thông minh - tim khỏe”, chiến dịch mang đến bộ tiêu chí lựa chọn dinh dưỡng khoa học và tối ưu cho mèo. Đây cũng chính là giá trị nổi bật của sản phẩm thuộc thương hiệu SmartHeart đến từ Thái Lan. Trong đó, dòng thức ăn dinh dưỡng cho mèo của SmartHeart được hội “sen” tin chọn nhờ: Đạt chuẩn AAFCO với dinh dưỡng cân bằng và hoàn chỉnh; gấp 3 DHA giúp mèo thông minh và nhanh nhẹn hơn; đa dạng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho các giai đoạn phát triển: Từ mèo con, trưởng thành, triệt sản đến mèo bị búi lông.

Chiến dịch “Sáng dạ - tim yêu” SmartHeart mang thông điệp: X3 DHA - thông minh - tim khỏe.

Xây dựng hình ảnh chú mèo 3D cùng thông điệp ý nghĩa, SmartHeart tạo ra khoảnh khắc ấn tượng khiến cộng đồng yêu mèo không chỉ thích thú, mà còn cảm nhận giá trị của việc chăm sóc các “boss” bằng sự thấu hiểu và dinh dưỡng khoa học. Chính sự kết nối cảm xúc ấy giúp SmartHeart trở thành bạn đồng hành của hội “sen” trên hành trình nuôi dưỡng thú cưng.