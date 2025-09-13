PNJ đưa chú mèo máy Doraemon vào thế giới trang sức Việt

PNJ chính thức ra mắt dòng sản phẩm Doraemon | PNJ, đánh dấu cột mốc hợp tác quốc tế khi trở thành thương hiệu trang sức Việt Nam đầu tiên ký kết bản quyền Doraemon.

Sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bản quyền quốc tế, sự hợp tác với Doraemon khẳng định năng lực thiết kế, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của PNJ trong ngành trang sức bản quyền toàn cầu.

Đây cũng là minh chứng cho chiến lược bền vững của thương hiệu trong việc đưa các biểu tượng văn hóa quốc tế gần hơn với khách hàng thông qua bàn tay và khối óc của các nghệ nhân Việt Nam. Dòng sản phẩm Doraemon | PNJ được phát triển với mục tiêu kết nối ký ức đẹp giữa các thế hệ, đồng thời nâng tầm trải nghiệm và truyền cảm hứng cho khách hàng trẻ, giúp họ tiếp cận và trân trọng các giá trị tinh hoa của trang sức Việt Nam.

Dòng trang sức Doraemon | PNJ đem cả tuổi thơ về chú mèo máy trong từng thiết kế.

Bà Trương Hoài Anh, Giám đốc cao cấp - Phát triển Kinh doanh Quốc tế, PNJ Group, chia sẻ: "Là người yêu thích Doraemon từ nhỏ, tôi vẫn nhớ những buổi sáng thứ năm háo hức chờ từng tập truyện mới, say mê đọc truyện và xem phim về chú mèo máy đến từ tương lai. Niềm yêu thích ấy đã đồng hành cùng tôi và nhiều thế hệ bạn đọc qua nhiều năm. PNJ có cơ hội hợp tác với Doraemon để mang lại trọn vẹn ký ức tuổi thơ của khách hàng thông qua thiết kế trang sức tinh xảo, hiện đại cùng trải nghiệm dịch vụ ấm áp, chuyên nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn tôn trọng bản quyền và giá trị nguyên bản của biểu tượng văn hóa toàn cầu. Mỗi thiết kế đều được chăm chút tỉ mỉ để vừa là điểm nhấn thời trang, vừa là cầu nối giữa ký ức tuổi thơ và niềm vui hiện tại, giúp khách hàng kết nối với những khoảnh khắc đáng nhớ và sẻ chia cảm xúc giữa các thế hệ. Tôi tin rằng Doraemon | PNJ không chỉ là dòng sản phẩm trang sức, mà còn là kỷ vật gìn giữ sự trong sáng của tuổi thơ và luôn khơi gợi niềm háo hức khám phá về tương lai”.

Doraemon | PNJ là cầu nối gắn kết thế hệ.

“Doraemon | PNJ - Đón ký ức, mở thần kỳ” lấy cảm hứng từ Doraemon và những bảo bối thần kỳ, dòng sản phẩm Doraemon | PNJ mang đến các thiết kế đa dạng như charm, dây chuyền, bông tai, vòng tay… Dòng sản phẩm được kết hợp các chất liệu cao cấp với thiết kế sáng tạo, mang đến trải nghiệm trang sức độc đáo và giàu cảm xúc cho khách hàng ở mọi lứa tuổi.

Ngày 6/9 và 7/9 vừa qua, sự kiện ra mắt tại Gigamall đã thu hút hơn 10.000 khách hàng, trở thành điểm gặp gỡ gia đình, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cùng “người bạn đến từ tương lai” được hàng triệu người trên thế giới yêu thích.

Sự kiện ‘Mở Cửa Thần Kỳ’ cùng Doraemon được tổ chức tại Gigamall.

Với Doraemon | PNJ, PNJ mong muốn mỗi món trang sức không chỉ là phụ kiện, mà còn là cầu nối cảm xúc giữa ký ức tuổi thơ và hiện tại, đem đến trải nghiệm ấm áp, đáng nhớ cho mọi khách hàng. Bộ sưu tập hiện có tại hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc và các kênh bán hàng trực tuyến, sẵn sàng chờ đón khách hàng trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt cùng Doraemon.