PNJ - 'biểu tượng vàng' của tinh thần đổi mới và tiên phong

PNJ được ví như “mảnh ghép vàng” của các doanh nghiệp thời kỳ đầu với vị thế vững chắc, đồng thời phản chiếu tinh thần tiên phong và khát vọng vươn mình vì nền kinh tế đất nước.

Tại triển lãm “Thành tựu đất nước” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hành trình xây dựng và phát triển kinh tế được tái hiện trong không gian trưng bày với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc”. Nơi đây giới thiệu và tôn vinh hàng trăm doanh nghiệp, thương hiệu đầu ngành - những cái tên giữ vai trò xương sống trong quá trình kiến thiết nền kinh tế.

Góp mặt gần một nửa thời gian trong chiều dài 80 năm, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được ví như “mảnh ghép vàng” trong hành trình kiến thiết kinh tế sau đổi mới.

Triển lãm diễn ra từ 28/8 đến 5/9. Ảnh: Sơn Tùng.

Câu chuyện khởi nguồn và phát triển của PNJ được kể lại sống động, từ một cửa hàng nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận cũ) đến hệ thống bán lẻ 428 cửa hàng với tham vọng vươn tầm thế giới. Mỗi giai đoạn trong hành trình đều gắn chặt với chuyển động của nền kinh tế đất nước.

PNJ ra đời năm 1988, trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới kinh tế đất nước. Trong thời điểm lĩnh vực kim hoàn còn non trẻ và nhiều hạn chế, bà Cao Thị Ngọc Dung (nay là chủ tịch HĐQT) cùng 20 nhân sự đầu tiên đã đặt nền móng và định hình cho PNJ nói riêng và một ngành nghề kinh doanh mới nói chung.

Khu vực trưng bày của PNJ tại triển lãm A80. Ảnh: Sơn Tùng.

PNJ bền bỉ vươn lên nhờ tiên phong đầu tư công nghệ sản xuất, nâng cao tay nghề nghệ nhân, chủ động mở rộng thị trường và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Sau 6 năm thành lập, PNJ từ miền Nam mạnh dạn tiến ra Bắc, mở đầu cho chiến lược phủ khắp tỉnh, thành. Công ty là đơn vị tiên phong xây dựng hệ thống bán lẻ và phát triển thương hiệu chuyên nghiệp trong nước và khu vực.

PNJ đặt chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu làm trọng tâm. Ảnh: Sơn Tùng.

Bước ngoặt lớn của PNJ đến từ quyết định cổ phần hóa năm 2004, khi Nhà nước có chủ trương giảm sở hữu tại doanh nghiệp quốc doanh nhằm tạo nguồn hàng cho thị trường chứng khoán và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Quá trình này giúp PNJ có cơ chế vận hành linh hoạt, từ đó bước vào giai đoạn tăng trưởng thần tốc. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM sau đó không lâu và vẫn là đại diện duy nhất của ngành kim hoàn tính đến hiện tại.

PNJ kiên định với mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới. Ảnh: Việt Hùng.

Sau 2 thập kỷ cổ phần hóa, vị thế đầu ngành của PNJ được chứng minh qua loạt thông số: Vốn điều lệ tăng 84 lần, từ 40 tỷ đồng lên trên 3.380 tỷ đồng ; doanh thu từ khoảng 1.200 tỷ đồng lên đỉnh điểm 37.823 tỷ đồng vào năm 2024; lợi nhuận sau thuế từ vài chục tỷ đồng mỗi năm lên mức nghìn tỷ trong 6 năm gần nhất; giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt gần 1,1 tỷ USD và giá trị thương hiệu đến 480 triệu USD .

Theo ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ, thành công của công ty đến từ triết lý phát triển bền vững, đặt chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu làm trọng tâm. Doanh nghiệp không ngừng đổi mới công nghệ chế tác, kết hợp bản sắc của ngành kim hoàn Việt Nam với tiêu chuẩn quốc tế hiện đại. Hơn hết, chiến lược tái định vị, không ngừng làm mới bản thân và chuyển đổi mô hình kinh doanh đã mang đến nhiều “quả ngọt”.

Song song đó, vị thế của PNJ cũng được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, khi liên tiếp xuất hiện tại các giải thưởng uy tín cùng những kỷ lục về sản xuất, bán lẻ, tiếp thị, chuyển đổi số… vừa là niềm tự hào và sự đền đáp cho những nỗ lực của PNJ, vừa thể hiện tầm vóc lớn mạnh của một thương hiệu quốc gia nhiều năm liền.

“Trong chiến lược đến năm 2030, PNJ kiên định với mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới. Mục tiêu này được hiện thực hóa bằng 5 mũi nhọn chiến lược gồm tăng trưởng vững chắc, phát triển năng lực, làm giàu tài nguyên, chuẩn bị cho tương lai và phát triển kinh doanh mới”, ông Thông chia sẻ.

Để tạo động lực tăng trưởng dài hạn, PNJ đặc biệt chú trọng nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm tìm ra các mô hình kinh doanh đột phá, sản phẩm mới giàu hàm lượng sáng tạo và sáng kiến khác biệt hóa trải nghiệm tiêu dùng. Trong kỷ nguyên số, PNJ đề cao ứng dụng hệ thống dữ liệu thông minh và năng lực tự động hoá để nâng cao hiệu quả cũng như tính linh hoạt trong mọi biến động của thị trường.

BST trang sức cưới “Lá ngọc cành vàng PNJ”. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo ông Thông, mọi quyết định kinh doanh tại PNJ đều gắn chặt với cam kết tạo ra giá trị lâu dài cho các bên liên quan như người lao động, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Vì vậy, công ty luôn cố gắng cân bằng giữa hiệu quả tài chính, sự hài lòng của khách hàng, mục tiêu phát triển con người và trách nhiệm với cộng đồng.

“PNJ tập trung vào tăng trưởng kinh tế nhưng không quên triết lý kinh doanh đặt lợi ích của khách hàng và xã hội vào lợi ích của doanh nghiệp. Chúng tôi tin khi thực hành điều này một cách nghiêm túc và thực chất, PNJ sẽ không chỉ lớn mạnh về quy mô, mà còn trường tồn bằng uy tín và niềm tin yêu”, ông Thông nói.