BLV Văn Tùng lên tiếng về khoảnh khắc 'lén nhìn' Faker viral khắp MXH

Khoảnh khắc BLV Văn Tùng lặng lẽ nhìn Faker đi qua được đông đảo người hâm mộ LMHT chia sẻ, thổi bùng tranh cãi về cách ban tổ chức sắp xếp khách mời và quyền tiếp cận tuyển thủ.

Giữa hàng trăm bức ảnh check-in sau fan meeting của T1 tại Hà Nội, khoảnh khắc được cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam chia sẻ nhiều nhất lại là một khung hình lặng lẽ của BLV Lê Văn Tùng.

Trong ảnh, người bình luận sinh năm 1995 đứng nép mình ở một góc, ánh mắt dõi theo Faker, đội trưởng T1 - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) nắm giữ kỷ lục với 6 lần vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại - đi qua giữa vòng vây an ninh vào ngày 21/12, thời điểm diễn ra fan meeting tại Hà Nội.

Không có cái bắt tay, không giao lưu chính thức, khoảnh khắc khiến bức ảnh nhanh chóng lan truyền, trở thành tâm điểm tranh luận trong cộng đồng LMHT Việt Nam. Hàng loạt Fanpage lớn tại Việt Nam đều chia sẻ bức ảnh, thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận.

Bức ảnh BLV Văn Tùng lặng lẽ nhìn Faker được lan truyền nhiều nhất sau sự kiện.

Tối 23/12, BLV Lê Văn Tùng chính thức lên tiếng về khoảnh khắc "gây bão" này trên trang cá nhân.

Giải thích về "cuộc gặp gỡ" gián tiếp này, Văn Tùng cho biết cận thời điểm diễn ra buổi giao lưu, Faker đột ngột thay đổi ý định, muốn đi lối dưới khán đài lên sân khấu cho gần người hâm mộ, thay vì di chuyển từ phòng chờ ra sân khấu như các thành viên khác. Sự chuyển hướng này vô tình đúng hướng ra về của Văn Tùng. Do đó, anh và vợ nán lại để chờ T1.

"Trong lúc vợ mình ngồi nghỉ chờ T1 đi ra trước, thì mình có lén vợ ra ngó Faker một chút, vô tình gặp ngay khoảnh khắc Faker đang xỏ tay túi quần đi cực khệnh nhìn 'hơi nghịch ngợm' nên mình có đứng lại xem và đó chính là khoảnh khắc mà các bạn đang thấy bên dưới", BLV giải thích.

Văn Tùng cho rằng người hâm mộ nên "hoan hỷ, góp ý nhẹ nhàng" giúp ban tổ chức cải thiện chất lượng sự kiện, phục vụ khán giả chu đáo hơn trong tương lai.

"Bản thân mình tin là mình cũng sẽ còn nhiều dịp để gặp gỡ các tuyển thủ T1 trong tương lai nên lần này chưa được chụp riêng cũng không sao, được đứng chung sân khấu với T1 với mình cũng đã rất vui và vinh dự rồi, mình cứ theo đuổi 'Bạch Nguyệt Quang' của mình thêm một thời gian nữa chắc cũng sẽ sớm được chụp riêng với 'chính thất' một lần thôi", Văn Tùng viết.

Cùng với bức ảnh trên, việc đội AllStar Việt Nam bao gồm Thầy Giáo Ba (tên thật là Phan Tấn Trung) không có khoảnh khắc giao lưu, chụp ảnh riêng, dù là đội thi trực tiếp giao lưu với T1 trong sự kiện gặp gỡ vừa qua, cũng dấy lên nhiều tranh cãi.

Nhiều người hâm mộ thắc mắc về lý do các KOL, TikToker không liên quan đến bộ môn LMHT và cộng đồng eSports như Duy Thẩm, Hải Triều được ưu tiên giao lưu, chụp ảnh cùng T1. Trong khi đó, những tuyển thủ chuyên nghiệp, streamer đóng góp cho tựa game tại Việt Nam như Thầy Giáo Ba lại bị cho "ra rìa".

Hiện, ban tổ chức sự kiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi chính thức về tranh cãi. Các bài viết trên trang liên quan đến buổi fan meeting nhận về hàng nghìn lượt thả "phẫn nộ".