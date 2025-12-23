Góp mặt ở fanmeeting T1, thí sinh Đường lên đỉnh Olympia 'sĩ nhất đời'

Phạm Anh Thơ từng gây sốt khi công khai là fan đội tuyển T1 ở Đường lên đỉnh Olympia, nay lại khiến cộng đồng mạng ghen tỵ khi xuất hiện trên màn LED fan meeting của đội.

'Hot girl Olympia' được truy tìm sau màn xuất hiện tại fan meeting T1 Phạm Anh Thơ - thí sinh giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - xuất hiện trên màn hình LED fan meeting T1, nhanh chóng gây sốt MXH.

Phạm Anh Thơ (17 tuổi) là thí sinh giành vòng nguyệt quế tại cuộc thi tuần 2, tháng 3, quý I của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Cô hiện là học sinh lớp 12A8, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Hà Tĩnh).

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Anh Thơ cho rằng cô hoàn toàn không biết trước về việc được xuất hiện trong đoạn video chiếu tại buổi fan meeting T1.

“Mình đang xem thì bỗng nhiên thấy mặt mình hiện lên trên màn hình, mình như sững lại, vừa ngại vừa vui. Vì không biết trước nên cảm giác bất ngờ càng rõ rệt và trở thành một kỷ niệm rất đáng nhớ”, Anh Thơ cười.

Fan meeting T1 diễn ra vào ngày 21/12, thời điểm trùng với ngày phát sóng chương trình Đường lên đỉnh Olympia mà Anh Thơ tham gia. "Mình cảm thấy vừa vui vừa hào hứng trước sự trùng hợp này. Từ giờ, ngày 21/12 như được gắn thêm một dấu mốc đặc biệt đối với mình", Anh Thơ bộc bạch.

Khi biết tin đội tuyển tổ chức sự kiện tại Việt Nam, nữ sinh cho biết bản thân vừa ngạc nhiên vừa háo hức. Tuy nhiên, do bận học và khoảng cách khá xa, Anh Thơ không thể tham dự trực tiếp mà theo dõi chương trình qua hình thức trực tuyến.

"Chỉ xem qua màn hình thôi nhưng mình vẫn rất hào hứng và xúc động. Trong lòng cũng có một chút tiếc nuối vì không thể có mặt trực tiếp để hòa mình vào không gian ấy và không được trực tiếp gặp T1", Thơ bày tỏ.

Một năm trước, Anh Thơ từng gây chú ý tại "Đường lên đỉnh Olympia" vì chia sẻ là fan của T1. Ảnh: VTV.

Trong đội hình T1, tuyển thủ được Anh Thơ yêu thích nhất là Faker. Theo cô, Faker không chỉ nổi bật về chuyên môn mà còn là hình mẫu về sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

"Dù ở đỉnh cao hay khi khó khăn, anh ấy vẫn luôn giữ được phong độ và thái độ rất khiêm tốn. Ngoài tài năng, cách Faker cư xử và truyền cảm hứng cho người khác cũng khiến mình ngưỡng mộ, là hình mẫu để mình học hỏi", nữ sinh nói.

Lý giải việc gắn bó lâu dài với T1, nữ sinh cho rằng lối chơi khó đoán và những cung bậc cảm xúc mà đội tuyển mang lại chính là yếu tố khiến người hâm mộ khó rời bỏ.

Phạm Anh Thơ hiện là học sinh cuối cấp với lịch học và ôn thi khá căng thẳng. Cô cho biết việc học tập là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này.

Trong năm lớp 11, Anh Thơ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, kết quả học tập rất tốt, trong đó Lịch sử đạt 9,7 và tiếng Anh đạt 9,4. Đầu năm lớp 12, nữ sinh này giành hai giải khuyến khích cấp Tỉnh môn Lịch sử.

Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới, Anh Thơ đăng ký các khối D01 và D14, đồng thời đang cân nhắc lựa chọn trường đại học phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Giữa lịch trình học tập dày đặc cùng áp lực thi cử, Anh Thơ vẫn theo dõi các hoạt động của T1 như cách giải tỏa áp lực, cân bằng tinh thần.

"Mình sắp xếp học xong phần cần học trước, rồi tranh thủ thời gian nghỉ để theo dõi T1. Nhờ vậy mà vừa không bỏ lỡ các hoạt động của đội, vừa có thêm động lực để quay lại bàn học tiếp", cô nói.

"Hot girl Olympia" gây chú ý với vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu. Ảnh: NVCC.

Một năm trước, khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Anh Thơ gây ấn tượng với khán giả bởi nụ cười rạng rỡ và tính cách hóm hỉnh. Trong bản đăng ký, nữ sinh tiết lộ sở thích "hòa mình vào những trận thể thao điện tử đỉnh cao".

Khi MC Khánh Vy hỏi "Thơ ơi, trong tim em có gì?", Anh Thơ ngay lập tức đáp lại bằng lời bình luận nổi tiếng trong cuộc thi đấu cấp thế giới môn Liên Minh Huyền Thoại năm 2023: "Trong tim em có Kanavi đứng đợi, Faker lao vào đẩy được Ruler về và Oner hứng, mạng shutdown dành cho Zeus".

Màn đối đáp đầy ăn ý này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ T1 cũng được phen tự hào vì có bạn cùng fandom là "nhà leo núi" Olympia.

Ngày 21/12, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại T1 tổ chức buổi fan meeting đầu tiên tại Đông Nam Á, diễn ra ở Việt Nam. Gần cuối chương trình, ban tổ chức trình chiếu một đoạn video do fan Việt thực hiện gửi tặng T1.

Hình ảnh thí sinh nhất tuần Olympia xuất hiện trên màn hình LED khiến cả khán phòng hò reo. Sau đó, cái tên Anh Thơ một lần nữa được cộng đồng mạng quan tâm, tìm kiếm. Cô chia sẻ lại đoạn video trên mạng xã hội kèm dòng bày tỏ “Tôi sĩ nhất đời này”, thể hiện niềm vui sướng khi "có mặt" trong sự kiện của đội tuyển yêu thích.