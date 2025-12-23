'Sàn diễn' đông nghẹt lúc nửa đêm trước Nhà thờ Đức Bà TP.HCM

|
Khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà từ sau lần đầu tiên lên đèn hôm 29/11 luôn hút lượng khách lớn mỗi ngày. Năm nay, số lượng đèn tăng gấp đôi so với năm trước với 1.000 bóng đèn LED, bổ sung các họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, chuông dọc mái ngói tạo nên vẻ đẹp rực rỡ về đêm.
Khoảng 18h30 ngày cuối tuần, người dân tập trung tại các điểm có thể quan sát toàn cảnh nhà thờ như công viên 30/4, trung tâm Diamond Plaza, đường sách Nguyễn Văn Bình và Bưu điện TP.HCM. Chọn vị trí ngay đường Lê Duẩn để chụp ảnh, Nguyễn Thị Mai Ly (27 tuổi, vũ công) diện bodysuit đen, với điểm nhấn bằng dây chuyền bản lớn mang hơi hướng gothic. Ly cho biết đây là phong cách Y2K pha rock, thể hiện sự cá tính, sexy.
Trong ánh sáng vàng ấm, mọi ngóc ngách trên tuyến đường này được tận dụng làm phông nền cho bộ ảnh. Tại vòng xoay Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn, nhiều người đứng tràn ra đường tiềm ẩn nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện giao thông. Lựa chọn đứng một vị trí an toàn để chụp ảnh, Võ Thị Thuý Nga diện outfit với điểm nhấn chiếc áo lông cùng thắt lưng đinh tán.
Minh Tiến (27 tuổi) cùng Mỹ Tâm (22 tuổi) thực hiện bộ ảnh đôi tại ba địa điểm khác nhau trong với cùng bộ trang phục. Tiến chia sẻ cả hai ưu tiên những thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản để dễ thích ứng với nhiều bối cảnh chụp.
Nhiều phong cách khác nhau được thể hiện trên đoạn đường Lê Duẩn chưa tới 20 m. Xuân Anh (trái) diện váy đỏ phối cùng áo khoác lông và boots cao cổ tạo nên nét gợi cảm, nữ tính. Trong khi đó, Phạm Thị Phương (22 tuổi, áo đen) chọn trang phục theo phong cách street style pha nét vintage khi kết hợp với áo khoác da cùng quần jeans ống suông wash loang, mũ baker.
Xem những video triệu view về trend "trạm tỷ" trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đổ xô đến đây để chụp ảnh. Một số vị trí được nhiều người gợi ý để chụp ảnh trọn vẹn khung cảnh nhà thờ gồm khu vực bên hông trung tâm và ban công tầng 5 của trung tâm thương mại Diamond Plaza.
Hai chị em Biện Bắc Băng Dương (22 tuổi, bên trái) và Biện Bắc Tử Dương (25 tuổi) vui chơi trung tâm cuối tuần. Tử Dương cho biết cô theo đuổi phong cách Mori, kết hợp trang phục ren cùng các gam màu thiên nhiên, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa vintage.
Nửa đêm, nhiều bạn trẻ tranh thủ nán lại chụp ảnh cùng background Nhà thờ Đức Bà phía sau. Từ 8/12/2025 đến 5/1/2026, Nhà thờ Đức Bà kéo dài thời gian chiếu sáng đến 2h sáng, phục vụ người dân tham quan về khuya.
Nhiều "studio thu nhỏ" được đặt ở các góc đường hoạt động đến hơn 1h sáng ngày cuối tuần. Dịch vụ bao gồm đánh đèn và hậu kỳ ảnh tại chỗ. Trung bình mỗi tấm ảnh có giá từ khoảng 10.000 - 50.000 đồng.
