'Sàn diễn' đông nghẹt lúc nửa đêm trước Nhà thờ Đức Bà TP.HCM

Khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà từ sau lần đầu tiên lên đèn hôm 29/11 luôn hút lượng khách lớn mỗi ngày. Năm nay, số lượng đèn tăng gấp đôi so với năm trước với 1.000 bóng đèn LED, bổ sung các họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, chuông dọc mái ngói tạo nên vẻ đẹp rực rỡ về đêm.