Thầy Giáo Ba lên tiếng

Sau khi sự kiện gặp gỡ T1 kết thúc, cộng đồng fan eSports Việt Nam bùng nổ tranh cãi xoay quanh cách ban tổ chức sắp xếp khách mời và quyền tiếp cận tuyển thủ.

Chiều 23/12, Phan Tấn Trung (biệt danh là Thầy Giáo Ba) được biết đến là cựu game thủ chuyên nghiệp, nổi tiếng với game Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) dưới biệt danh Ba Rọi Béo, chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh vấn đề đội AllStar Việt Nam bị cho "ra rìa", không được chụp ảnh cùng T1 - đội tuyển LMHT nắm giữ kỷ lục với 6 lần vô địch Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại - vừa tổ chức fan meeting tại Hà Nội ngày 21/12.

Theo nam streamer, T1 về Việt Nam giao lưu người hâm mộ là một điều quá tuyệt vời và cho rằng fan không nên "đưa câu chuyện đi quá xa".

"Đối với tui sự kiện này đã là quá tuyệt vời rồi anh em ơi! Tuy nó chưa trọn vẹn thôi... Nên anh em đừng vì tui hay mấy anh em trong Allstar VN mà đưa câu chuyện đi xa quá !!! Mấy anh chị (ban tổ chức - PV) sau khi xong chương trình cũng cố gắng xin được áo của mấy anh em T1 để gửi cho 5 anh em bên AllStar Việt Nam rồi. Lần đầu họ tổ chức sai sót là chuyện không tránh khỏi", nam streamer sinh năm 1989 cho hay.

Bức ảnh duy nhất của Thầy Giáo Ba và T1. Ảnh: Phan Tấn Trung/Facebook.

Trong khi đó, thành viên Kiaya (tên thật là Trần Duy Sang) lại cảm thấy tiếc nuối cho những gì Thầy Giáo Ba đã cống hiến cho sự kiện và cộng đồng người chơi LMHT.

"Sau sự kiện này mình có cảm giác buồn cho anh Trung (ý chỉ Thầy Giáo Ba - PV) quá nhiều, vì anh Trung quá nhiệt huyết ở từng hành động, anh luôn pha trò để tạo tiếng cười cho mọi người xung quanh, anh chuẩn bị từng chút 1 cho cuộc gặp gỡ T1 này để giao lưu bên họ.

Anh luôn hỗ trợ hết mình trong việc di chuyển và ăn uống cũng như chỗ ở cho các anh trong nghề LOL (League of Legends - tên tiếng Anh của LMHT-PV), và những gì anh nhận lại được thì chả đáng là bao, đúng là cuộc sống này đôi lúc nó không đi theo ý ta được. Những gì anh Trung đóng góp cho cái nghề này rất là nhiều thứ, và anh xứng đáng nhận nhiều hơn nữa", Kiaya viết.

Trước đó, ngày 21/12, sau sự kiện giao lưu của T1 diễn ra tại Hà Nội kết thúc, không ít người chơi trong cộng đồng những người yêu thích T1 và trò chơi LMHT Việt Nam lên tiếng thắc mắc về cách thức sắp xếp khách mời giao lưu cùng T1 của ban tổ chức.

Khoảnh khắc Faker giao lưu trước trận đối đầu với AllStar Việt Nam ngày 21/12. Ảnh: Trần Hiền.

Cụ thể, tại khu vực hậu trường và phần giao lưu riêng, ban tổ chức đã giới hạn danh sách khách mời được chụp ảnh trực tiếp với tuyển thủ T1. Đáng chú ý, một số cựu tuyển thủ, caster, bình luận viên kỳ cựu, những người gắn bó với LMHT Việt Nam từ những ngày đầu, không có tên trong danh sách này bao gồm AllStar Việt Nam, dù đội tuyển trực tiếp tham gia giao lưu thi đấu cùng T1.

Thay vào đó, nhiều KOL, TikToker, người nổi tiếng trên mạng xã hội không liên quan đến cộng đồng như Duy Thẩm và Hải Triều lại được "ưu ái" xếp lịch chụp ảnh riêng, thậm chí có thời lượng giao lưu dài hơn.

Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc bỏ qua những nhân vật có đóng góp lâu năm cho cộng đồng LMHT Việt Nam là thiếu tinh tế.

"Không chơi LOL mà cũng vào chụp hình như thật", "Một năm không biết chơi đến 10 trận LMHT chưa?", "Mấy bạn KOL này không khéo còn không biết thao tác game" là một số bình luận của người dùng dưới bài viết khoe ảnh của Duy Thẩm.

Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức sự kiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi chính thức về tranh cãi, cũng như tiêu chí lựa chọn khách mời chụp ảnh cùng T1.