Đằng sau mức thu nhập khủng của các 'vua' giao hàng, tài xế công nghệ

Để duy trì mức thu nhập cao, những "vua giao hàng" tại Trung Quốc hay Hàn Quốc phải duy trì cường độ làm việc cao mỗi ngày, bất chấp thời tiết và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Ngày 22/12, hình ảnh một tài xế xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trong năm 2025 đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người ngỡ ngàng khi một tài xế có thể đạt con số thu nhập cao như vậy. Không ít người ví tài xế này là "vua giao hàng".

Đại diện hãng xe công nghệ sau đó cho biết con số 1,6 tỷ đồng là tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng trong năm, không phải thu nhập thực nhận. Số liệu trên phản ánh mức độ hoạt động, khả năng duy trì tần suất làm việc cũng như việc khai thác đa dịch vụ của đối tác tài xế trên nền tảng.

Dù không phải thu nhập thực nhận, nhiều người cho rằng để cán mốc doanh thu cao như vậy, "bác tài" chắc hẳn đã phải nỗ lực rất lớn, làm việc nhiều giờ liên tục trong năm.

Câu chuyện về những ông "vua giao hàng" có doanh số "khủng", thu nhập cao không chỉ gây sốt ở Việt Nam, mà còn thu hút sự quan tâm ở nhiều quốc gia khác như Trung Quốc hay Hàn Quốc - những nơi có nền kinh tế giao hàng bùng nổ.

Nhiều tài xế giao hàng "đứng top" thậm chí có thu nhập cao hơn cả nhân viên văn phòng tại các công ty lớn. Tuy nhiên, để đạt được những con số đó, họ cũng phải đánh đổi nhiều thứ, đôi khi làm việc đến kiệt sức.

Làm việc 13 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần

Zhang Xueqiang, anh chàng 25 tuổi đến từ tỉnh Phúc Kiến, là "vua giao hàng" mới, gây bùng nổ mạng xã hội Trung Quốc khi tiết lộ đã tiết kiệm được 1,12 triệu nhân dân tệ (khoảng 160.000 USD ) sau 5 năm làm nghề.

Năm 2020, khi việc làm ăn riêng thất bại, Zhang rời quê nhà Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đến Thượng Hải làm đối tác giao đồ ăn cho một nền tảng lớn. Trên video đăng tải hồi cuối tháng 11, Zhang cho biết số tiền kiếm được từ việc giao đồ ăn trong 5 năm qua lên tới 1,4 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, để trả hết nợ và tiết kiệm được 1,12 triệu tệ, anh chàng 25 tuổi đã phải làm việc với cường độ khắc nghiệt và tằn tiện hết mức.

"Mỗi ngày tôi làm việc khoảng 13 tiếng, 7 ngày/tuần. Ngoài thời gian ăn và ngủ, tôi dành toàn bộ quỹ thời gian còn lại để giao đồ ăn cho khách", Zhang nói, cho biết không có khoản chi tiêu nào ngoài những nhu cầu thiết yếu nhất.

Zhang làm việc cật lực, trả hết nợ và tích lũy được hơn 1 triệu nhân dân tệ sau 5 năm làm tài xế giao đồ ăn. Ảnh: SCMP.

Mỗi ngày, anh bắt đầu công việc vào 10h40 sáng và kết thúc vào 1h sáng hôm sau, chỉ nghỉ làm trong dịp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo thể lực, Zhang ngủ đủ 8,5 tiếng/ngày.

Theo chia sẻ, mỗi tháng Zhang hoàn thành hơn 300 đơn hàng, với thời gian trung bình khoảng 25 phút cho mỗi đơn. Tổng quãng đường anh đã di chuyển trong 5 năm qua lên tới 324.000 km.

Ở Hàn Quốc, những tài xế giao hàng chăm chỉ của những công ty hàng đầu có thể đạt mức thu nhập cao. Theo báo cáo ngày 11/7 của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Logistics Hàn Quốc, thu nhập bình quân hàng tháng của 1.203 nhân viên giao hàng làm việc cho 6 công ty lớn - CJ Logistics, Lotte Global Logistics, Hanjin Express, Logen, Kurly và Coupang CLS - là 5,17 triệu won.

Theo từng công ty, thu nhập bình quân hàng tháng được thống kê: Kurly đạt 5,78 triệu won ( 3.900 USD ), Coupang CLS đạt 5,70 triệu won ( 3.800 USD ), Lotte Global Logistics đạt 4,99 triệu won ( 3.360 USD ), Logen đạt 4,95 triệu won ( 3.300 USD ).

Tháng 8 năm nay, câu chuyện một người giao hàng kỳ cựu của CJ Logistics kiếm được 10 triệu won ( 7.700 USD ) một tháng đã làm mạng xã hội bùng nổ, khi con số này còn cao hơn lương của nhiều nhân viên văn phòng, The Korea Times đưa tin.

Tài xế đăng bài (không tiết lộ tên) đã đăng ảnh chụp 3 phiếu lương, cho biết anh làm việc với tư cách là nhà thầu độc lập cho một công ty giao hàng, sử dụng xe tải riêng của mình.

Tài xế giao hàng ở Hàn Quốc có thể đạt mức thu nhập bình quân trên 5 triệu won/tháng. Ảnh: The Korea Times.

Theo phiếu lương, người này kiếm được 2-2,7 triệu won (1.300- 1.800 USD ) mỗi tháng từ phí nhận hàng, cộng với 6-8 triệu won (4.000- 5.400 USD ) từ phí giao hàng trong 3 tháng qua. Sau khi trừ phí của CJ Logistics và chi phí nhiên liệu khoảng 300.000 won ( 202 USD ), thu nhập ròng hàng tháng của anh ta có lúc đạt 10 triệu won/tháng.

Nam tài xế cho biết mình làm việc 6 ngày/tuần, từ 9h đến 20h các ngày trong tuần và đến 16h vào chiều thứ bảy, tổng cộng 62 giờ/tuần. Tài xế thay thế sẽ làm việc vào chủ nhật và các ngày lễ.

"Điều kiện làm việc rất khác nhau tùy theo khu vực và từng người. Nhưng tôi thường về nhà khoảng 20h sau khi hoàn thành việc giao hàng và nhận hàng", anh cho biết.

Anh bắt đầu làm nghề giao hàng cách đây 12 năm sau một lần kinh doanh thất bại. Thu nhập ban đầu chỉ khoảng 3 triệu won ( 2.000 USD ) một tháng, nhưng một năm sau khi mua được xe riêng, thu nhập của anh đã tăng lên đáng kể. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, hiện anh ấy phụ trách giao hàng cho các khu chung cư lớn và có lượng khách hàng ổn định.

"Công việc này không có tuổi nghỉ hưu - mặc dù làm lâu cũng khó vì đòi hỏi thể lực cao. Nhưng đó là tiền lương tôi kiếm được bằng mồ hôi công sức. Tôi không thể nghĩ ra công việc nào tốt hơn", nam tài xế chia sẻ.

Giảm áp lực cho người giao hàng

Ở những quốc gia có nền kinh tế giao hàng bùng nổ, câu chuyện về hàng loạt người giao hàng kiệt sức cũng trở thành vấn nạn thường xuyên được bàn luận. Để duy trì doanh số tốt, thu nhập cao và đánh giá tốt từ khách hàng, những shipper này phải đánh đổi lớn về sức lực và thời gian.

Tháng 9 năm ngoái, "vua giao hàng" họ Yuan (55 tuổi, Trung Quốc) chết gục trên chiếc xe của mình sau ca làm việc kéo dài trong cái nóng. Một nhân chứng tiết lộ rằng Yuan đã làm việc đến khoảng 23h ngày 5/9 cho đến khi một tài xế giao hàng khác phát hiện ông gục trên xe vào lúc 1h sáng hôm sau.

Nhiều tài xế làm việc đến kiệt sức để duy trì mức thu nhập cao. Ảnh: VCG.

Một người trong cuộc, được biết đến với cái tên Yang Yang, đã chia sẻ với Zonglan News rằng Yuan nổi tiếng về đạo đức, thói quen làm việc không ngừng nghỉ. Điều này khiến ông được mệnh danh là "vua giao hàng". Yan cho biết Yuan thường kiếm được 500-600 nhân dân tệ (70- 85 USD ) một ngày, và thu nhập có thể vượt quá 700 nhân dân tệ vào những ngày mưa.

Trước đó một tháng, một người giao hàng khác đã ngất xỉu khi đang làm việc và sau đó được chẩn đoán bị nhồi máu não. Sự ra đi của những người giao hàng đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về tính chất khắc nghiệt của công việc này.

Nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Beijing Zhicheng Migrant Workers Legal Aid and Research Center cho thấy các nền tảng giao đồ ăn thường xuyên thuê ngoài việc tuyển dụng và quản lý người giao hàng cho các bên thứ 3, nghĩa là họ không bắt buộc phải cung cấp cho nhân viên chế độ bảo hiểm lao động đầy đủ.

Theo báo cáo, chưa đến 1% tài xế giao đồ ăn ở Trung Quốc được tuyển dụng trực tiếp bởi nền tảng giao hàng nơi họ làm việc.

Vào năm 2022, một số nền tảng giao hàng lớn đã bắt đầu cung cấp bảo hiểm tai nạn cho tài xế theo hình thức thử nghiệm. Theo Meituan, hiện có 4,5 triệu shipper của họ được hưởng bảo hiểm theo chương trình này.

Chính quyền địa phương cũng đang tìm cách bảo vệ người giao hàng tốt hơn, chẳng hạn như cung cấp bảo hiểm nghề nghiệp bổ sung và thanh toán bồi thường trực tiếp cho những người bị thương.

Theo khảo sát của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Logistics Hàn Quốc, hơn 95% người giao hàng cho biết họ làm việc 6 ngày trở lên mỗi tuần, phản ánh thực tế tuần làm việc 6 ngày trong ngành. Mức độ hài lòng với thu nhập dao động từ 32,5% đến 50,5%, tùy thuộc vào công ty, The Korea Times đưa tin.

Nhằm giảm thiểu tình trạng mệt mỏi, các công ty chuyển phát nhanh sẽ thực hiện "ngày nghỉ giao hàng" trong kỳ nghỉ lễ Giải phóng. CJ Logistics và Hanjin tạm ngừng giao hàng vào ngày 14 và 15/8, trong khi Lotte và Logen sẽ tạm dừng dịch vụ vào ngày 15 và 16 tháng 8.

Chính sách này, được giới thiệu lần đầu vào năm 2020, cho phép các công ty chuyển phát nhanh tự nguyện tạm ngừng hoạt động trong các ngày lễ hoặc các dịp kỷ niệm quốc gia.