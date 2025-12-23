Chiếc áo và nhẫn 'vía' của HLV Kim Sang-sik

Chiếc áo polo đen và chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón út của nhà cầm quân người Hàn Quốc được nhiều người hâm mộ gọi vui là "vật phong thủy" giúp tuyển Việt Nam nhiều lần chiến thắng.

Thầy Kim mặc chiếc áo "vía" trong ngày chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam trước đội chủ nhà Thái Lan tại SEA Games, những thông tin thú vị về nhà cầm quân người Hàn Quốc Kim Sang-sik được số đông người hâm mộ quan tâm.

Trong đó, những người theo dõi hành trình của đội tuyển Việt Nam từ lâu nhận ra một sự trùng hợp bất ngờ là dường như ông Kim luôn diện cùng một chiếc áo trong những trận đấu quan trọng của đội bóng, đó là chiếc polo màu đen.

Trên mạng xã hội, nhiều fan vui vẻ đặt biệt danh đây là chiếc "áo vía" hay "long bào đen".

Trước trận chung kết SEA Games, ông Kim từng mặc cùng chiếc áo này trong trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 1 năm nay. Khi đó, cũng trên "chảo lửa" Rajamangala, đội tuyển Việt Nam cũng đã đánh bại chủ nhà Thái Lan với chiến thắng 3-2.

HLV Kim Sang-sik mừng chiến thắng tại ASEAN Cup trên sân Rajamangala.

Tại trận chung kết ASEAN Cup, dù mất Xuân Son ngay từ hiệp một vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik vẫn bình tĩnh thay người, đưa ra chiến thuật giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch lần thứ 3.

Bên cạnh chiếc áo polo đen, chiếc nhẫn đen thầy Kim đeo ở ngón út cũng được cho là "góp chút phong thủy" để làm nên chiến thắng vang dội cho các "chiến binh sao vàng".

Hôm 22/12, khi gửi lời chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giúp người hâm mộ giải mã nguồn gốc về chiếc nhẫn trên ngón tay HLV Kim Sang-sik.

"Tôi hy vọng chiếc nhẫn tôi tặng HLV Kim sẽ luôn mang lại sự bình an và may mắn cho ông trong những chặng đường sắp tới", ông Park viết, nhắc đến chiếc nhẫn như một món quà tinh thần dành cho người đồng hương.

Chiếc nhẫn thầy Park tặng được thầy Kim đeo ở ngón út.

HLV Park Hang-seo đặc biệt dành lời khen cho HLV trưởng Kim Sang-sik, ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ U22 Việt Nam. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và bản lĩnh của đội tuyển trong suốt hành trình tại SEA Games, coi đó là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam duy trì sức cạnh tranh ở khu vực.

Với chiến thắng tại SEA Games lần này, HLV người Hàn Quốc cũng giành hat-trick danh hiệu khi giúp Việt Nam vô địch ở ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Tính rộng hơn, kể từ khi chính thức nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối.