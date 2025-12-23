Lễ hội Giáng sinh gắn liền trải nghiệm quà tặng cho gia đình

Trong không khí Giáng sinh, nhiều gia đình kết hợp vui chơi, trải nghiệm và lựa chọn quà tặng sức khỏe cho người thân, trong đó nệm cao su thiên nhiên được nhiều người quan tâm.

Không khí Noel đang lan tỏa khắp các trung tâm thương mại, khu vui chơi và không gian công cộng. Cây thông khổng lồ, ông già Noel phát quà, những bản nhạc Giáng sinh vang lên liên tục, tạo nên bức tranh rộn ràng cuối năm. Tại Aeon Mall Tân Phú Celadon (TP.HCM), người dân không chỉ đến chụp ảnh, giải trí, mà còn kết hợp mua sắm và lựa chọn món quà dịp lễ dành tặng người thân.

Trong dòng người tham quan trung tâm thương mại này, nhiều khách hàng dừng chân tại khu vực trưng bày của thương hiệu Kymdan. Không chỉ là gian hàng trưng bày sản phẩm nội thất, nơi đây còn mang màu sắc lễ hội với khu check-in cùng ông già Noel, rút thăm may mắn, nhận quà và trải nghiệm nằm thử nệm ngay tại sự kiện.

Món quà thiết thực cho sức khỏe

Khác với những năm trước, năm nay nhiều người không chọn quà Noel là đồ lưu niệm hay trang trí như đèn, khăn, ly sứ… mà ưu tiên món quà mang yếu tố sử dụng thực tế và lâu dài, đặc biệt liên quan đến sức khỏe và giấc ngủ. Giữa dòng chảy đó, nệm cao su thiên nhiên được nhiều bạn trẻ lựa chọn như món quà dịp Giáng sinh. Chị Hà My (28 tuổi, TP.HCM), vừa đính hôn và đang chuẩn bị cưới đầu năm 2026, chia sẻ: “Chúng tôi định mua đồ trang trí phòng cưới nhưng khi thử nằm tại gian hàng Kymdan, cả hai thấy rất ưng ý. Vậy là chúng tôi quyết định chọn nệm làm quà Noel cho chính mình, vừa dùng mỗi ngày, vừa thể hiện mong muốn cùng nhau chăm sóc giấc ngủ trong cuộc sống mới”.

Nhiều khách hàng cũng tranh thủ dịp khuyến mãi cuối năm để sắm món quà thiết thực cho cha mẹ. Anh Minh (45 tuổi, TP.HCM) cho biết: Bố mẹ ở quê đã lớn tuổi ngủ không ngon. Do đó, anh chọn mua nệm và gối Kymdan làm quà Noel, vừa thể hiện sự quan tâm, vừa có ích. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy thương hiệu nệm tổ chức không gian trải nghiệm Noel mang tính kết nối như vậy.

Sản phẩm của Kymdan được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong mùa Giáng sinh.

Nắm bắt xu hướng mua sắm tăng mạnh dịp cuối năm, Kymdan lần đầu triển khai chương trình ưu đãi Giáng sinh - năm mới tại 5 cửa hàng lớn trên toàn quốc, từ ngày 23/12/2025 đến 4/1/2026. Chương trình áp dụng mức giảm 10% cho các sản phẩm nệm, kèm chiết khấu thêm từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy đơn hàng. Ngoài ra, khách mua hàng còn được tặng bộ ga trải giường, ruột mền, gối cao su thiên nhiên hoặc tấm bảo vệ nệm tùy theo giá trị hóa đơn nệm.

Bên cạnh nệm, các sản phẩm như mền, gối, ga trải giường, sofa và giường ngủ cũng được áp dụng nhiều ưu đãi như: Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, giảm đến 30%, miễn phí vận chuyển và hỗ trợ thay mới vỏ bọc hoặc sơn lại trong vòng 5 năm. Điều này giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn quà tặng sức khỏe cho gia đình hoặc trang hoàng nhà cửa dịp cuối năm.

Không gian trải nghiệm đậm chất lễ hội

Không chỉ mang đến ưu đãi, Kymdan còn xây dựng không gian trải nghiệm đậm chất lễ hội tại trung tâm thương mại, giúp người tiêu dùng vừa mua sắm vừa tận hưởng không khí Giáng sinh. Những phần quà nhỏ cho trẻ em, voucher mua hàng, hay chiếc gối cao su thiên nhiên giá trị cao… được trao đến tay khách hàng như lời tri ân nhẹ nhàng nhưng thiết thực.

Thực tế, Kymdan không xa lạ với các hoạt động gắn kết cộng đồng. Trong năm 2025, thương hiệu tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi và tương tác khách hàng nhân dịp hè, mùa tựu trường, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Các chương trình đều hướng đến giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chăm sóc giấc ngủ - yếu tố ngày càng được xem trọng trong đời sống hiện đại. Theo đại diện thương hiệu, ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển hướng sang mua sắm sản phẩm thiên về sức khỏe. Đây cũng là lý do Kymdan duy trì cam kết chất lượng, đồng thời mở rộng ưu đãi để tiếp cận gần hơn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Đông đảo khách hàng tham quan khu trưng bày của Kymdan.

Ra đời từ năm 1954, Kymdan là thương hiệu nệm cao su thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam. Với hơn 71 năm phát triển, hãng không ngừng đầu tư vào chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất khép kín và nghiên cứu nguyên liệu từ cao su thiên nhiên nguyên chất. Kymdan đã hiện diện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đạt nhiều chứng nhận quốc tế như Greenguard, Greenguard Gold bảo chứng cho chất lượng và sự an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm nệm của thương hiệu còn được Osteopathy Australia - Cơ quan Quản lý và Điều hành bác sĩ chỉnh xương toàn Australia khuyên dùng trong hỗ trợ điều trị xương khớp.

Không chỉ cung cấp sản phẩm, thương hiệu còn chú trọng mở rộng hệ thống bán lẻ tại các trung tâm thương mại như Crescent Mall, Vincom, Aeon Mall, giúp người tiêu dùng trải nghiệm trực tiếp. Với hướng đi này, Kymdan định vị không chỉ là nhà sản xuất nệm, mà là bạn đồng hành cùng giấc ngủ và sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt.