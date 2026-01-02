Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Ảnh hiếm bên trong điểm tụ tập đón năm mới của giới siêu giàu

  • Thứ sáu, 2/1/2026 10:54 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày đầu năm mới 2026, hàng trăm tỷ phú toàn cầu tụ tập ở St. Barths, mang theo du thuyền hàng chục tỷ USD, cùng tụ tập tiệc tùng.

tu tap don nam moi anh 1

Những ngày đầu năm 2026, đảo St. Barths, hòn đảo nhỏ thuộc vùng Caribe được mệnh danh "bến đỗ xa xỉ" của giới siêu giàu, lại quy tụ hàng trăm chiếc du thuyền trị giá tỷ USD. Tỷ phú, chính trị gia, những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí toàn cầu được bắt gặp đang thư giãn và tiệc tùng mừng năm mới.
tu tap don nam moi anh 2tu tap don nam moi anh 3

Một trong những gương mặt gây chú ý ở hòn đảo xa hoa là vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Trong loạt hình, nhà từ thiện Sánchez được bắt gặp diện bikini họa tiết ngựa vằn, khoác hờ ở eo là chiếc khăn sarong trắng nhẹ nhàng.

tu tap don nam moi anh 4

Trong một khoảnh khắc, tỷ phú công nghệ - người diện chiếc áo polo trắng, đội mũ lưỡi trai - đang trò chuyện vui vẻ cùng vợ và những vị khách khác.

tu tap don nam moi anh 5

Bezos và vợ đã có mặt ở St. Barths từ đầu tuần này, mang chiếc siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD. Trên mũi tàu gắn một bức tượng gỗ tạc hình của vợ ông. Đi theo Koru là tàu hộ tống Abeona dài gần 75 m, có thể chứa hàng chục khách và thủy thủ đoàn và còn có cả sân đỗ trực thăng.


tu tap don nam moi anh 6

Vị tỷ phú công nghệ thư thái ngắm nhìn cảnh sắc ở vùng biển. Ngoài tàu của Bezos, xung quanh đảo còn xuất hiện nhiều du thuyền nổi tiếng khác như Rising Sun của David Geffen, Whisper của Eric Schmidt, M’Brace của Michael Jordan, Kaos của người thừa kế Walmart Nancy Walton, Bravo Eugenia của ông chủ đội bóng Dallas Cowboys Jerry Jones và Moonrise của Jan Koum - nhà sáng lập WhatsApp.
tu tap don nam moi anh 7tu tap don nam moi anh 8

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti được bắt gặp đang thư giãn trên siêu du thuyền khác trị giá 250 triệu USD. Cặp đôi rất thư thái trong ngày đầu năm mới. Nam diễn viên diện một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short màu xám, kết hợp với kính râm. Trong khi đó, Ceretti thoải mái với chiếc áo tank top trắng và váy sarong màu nâu gợi cảm.

tu tap don nam moi anh 9

Khung cảnh choáng ngợp với hàng trăm siêu du thuyền của giới tỷ phú toàn cầu neo đậu tại St. Barths ngày đầu năm mới. Việc các ông lớn tụ tập kéo theo sự chú ý của những tay săn ảnh quy tụ về đây. Lực lượng an ninh trên đảo cũng tăng mạnh, với các tàu bảo vệ tuần tra liên tục quanh những du thuyền lớn.

Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở

Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.

Cảnh tượng khó tin ở điểm tụ tập đón năm mới của giới siêu giàu

Hàng trăm siêu du thuyền trị giá hàng chục tỷ USD, dàn tỷ phú, ngôi sao toàn cầu đổ về St. Barths, biến nơi đây thành điểm tụ tập đón năm mới xa xỉ bậc nhất thế giới.

31:1872 hôm qua

Đinh Phạm

Ảnh: Backgrid

tụ tập đón năm mới giới siêu giàu điểm tụ tập đón năm mới

    Đọc tiếp

    Anh gay sung sot ve Trung Quoc nam 2025 hinh anh

    Ảnh gây sửng sốt về Trung Quốc năm 2025

    18 giờ trước 21:00 1/1/2026

    0

    Bác sĩ châm cứu cho mèo, drone chiếu sáng để nông dân thu hoạch rau, hiện trường đám cháy thảm khốc ở Hong Kong (Trung Quốc)... là loạt ảnh được Sixth Tone bình chọn ấn tượng nhất năm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý