Ảnh hiếm bên trong điểm tụ tập đón năm mới của giới siêu giàu

Những ngày đầu năm 2026, đảo St. Barths, hòn đảo nhỏ thuộc vùng Caribe được mệnh danh "bến đỗ xa xỉ" của giới siêu giàu, lại quy tụ hàng trăm chiếc du thuyền trị giá tỷ USD. Tỷ phú, chính trị gia, những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí toàn cầu được bắt gặp đang thư giãn và tiệc tùng mừng năm mới.
Một trong những gương mặt gây chú ý ở hòn đảo xa hoa là vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Trong loạt hình, nhà từ thiện Sánchez được bắt gặp diện bikini họa tiết ngựa vằn, khoác hờ ở eo là chiếc khăn sarong trắng nhẹ nhàng.
Trong một khoảnh khắc, tỷ phú công nghệ - người diện chiếc áo polo trắng, đội mũ lưỡi trai - đang trò chuyện vui vẻ cùng vợ và những vị khách khác.
Bezos và vợ đã có mặt ở St. Barths từ đầu tuần này, mang chiếc siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD. Trên mũi tàu gắn một bức tượng gỗ tạc hình của vợ ông. Đi theo Koru là tàu hộ tống Abeona dài gần 75 m, có thể chứa hàng chục khách và thủy thủ đoàn và còn có cả sân đỗ trực thăng.
Vị tỷ phú công nghệ thư thái ngắm nhìn cảnh sắc ở vùng biển. Ngoài tàu của Bezos, xung quanh đảo còn xuất hiện nhiều du thuyền nổi tiếng khác như Rising Sun của David Geffen, Whisper của Eric Schmidt, M’Brace của Michael Jordan, Kaos của người thừa kế Walmart Nancy Walton, Bravo Eugenia của ông chủ đội bóng Dallas Cowboys Jerry Jones và Moonrise của Jan Koum - nhà sáng lập WhatsApp.
Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti được bắt gặp đang thư giãn trên siêu du thuyền khác trị giá 250 triệu USD. Cặp đôi rất thư thái trong ngày đầu năm mới. Nam diễn viên diện một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần short màu xám, kết hợp với kính râm. Trong khi đó, Ceretti thoải mái với chiếc áo tank top trắng và váy sarong màu nâu gợi cảm.
Khung cảnh choáng ngợp với hàng trăm siêu du thuyền của giới tỷ phú toàn cầu neo đậu tại St. Barths ngày đầu năm mới. Việc các ông lớn tụ tập kéo theo sự chú ý của những tay săn ảnh quy tụ về đây. Lực lượng an ninh trên đảo cũng tăng mạnh, với các tàu bảo vệ tuần tra liên tục quanh những du thuyền lớn.
