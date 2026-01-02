Ảnh hiếm bên trong điểm tụ tập đón năm mới của giới siêu giàu

Bezos và vợ đã có mặt ở St. Barths từ đầu tuần này, mang chiếc siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD . Trên mũi tàu gắn một bức tượng gỗ tạc hình của vợ ông. Đi theo Koru là tàu hộ tống Abeona dài gần 75 m, có thể chứa hàng chục khách và thủy thủ đoàn và còn có cả sân đỗ trực thăng.