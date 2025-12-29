Đám cưới con gái Gordon Ramsay, nhà chồng 'cạch mặt' không xuất hiện

|
Ngày 27/12, trong cái lạnh của mùa đông nước Anh, tu viện Bath cổ kính được trang hoàng lộng lẫy để đón tiếp gần 200 vị khách quý. Đây là nơi chứng kiến khoảnh khắc hôn lễ của "kình ngư" Adam Peaty và Holly Ramsay (con gái của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay). Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười rạng rỡ và dàn khách mời hạng A là một bức tranh đầy tương phản về sự chia rẽ gia đình và những lời trách móc nặng nề, theo The Telegraph. Ảnh: Splash News.
Dù buổi lễ diễn ra suôn sẻ, dư luận lại đổ dồn sự chú ý vào sự vắng mặt của cha mẹ ruột chú rể Adam Peaty. Bà Caroline Peaty, mẹ của nhà vô địch Olympic, đã không kìm được xúc động khi trả lời phỏng vấn báo chí tại tư gia. Bà cho biết bản thân "tan nát cõi lòng" khi bị gạt ra khỏi ngày trọng đại của con trai độc nhất. Trong ảnh là khoảnh khắc "vua đầu bếp" Gordon Ramsay dắt tay con gái vào tu viện (ảnh 2) và mẹ của cô dâu (ảnh 1) tiến vào khu vực làm lễ. Ảnh: Ben Birchall.
Dàn phù dâu của cặp đôi bao gồm các chị gái của Holly, Tilly và Megan Ramsay, và em gái của Adam là Bethany. Theo The Telegraph, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu được cho là bắt nguồn từ việc cô con dâu Holly Ramsay không mời mẹ chồng tương lai tham dự tiệc độc thân xa xỉ tại Mỹ trước đó. "Tôi cảm thấy mình như một người dưng trong chính cuộc đời của con trai. Chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường, có lẽ điều đó không còn phù hợp với thế giới hào nhoáng mà Adam đang sống", bà Caroline chia sẻ. Ảnh: Jamie Lorriman.
Một đám đông tò mò tụ tập bên ngoài tu viện, săn đón dàn khách mời nổi tiếng. 5 bảo vệ được bố trí ở lối vào nhằm đảm bảo an ninh buổi lễ. Ảnh: TGB/Raw/KGC Photo Agency LLP.
Buổi lễ quy tụ dàn khách mời nổi tiếng bao gồm vợ chồng David Beckham và con trai Romeo Beckham, diễn viên Sara Davies, đầu bếp Marcus Wareing, người dẫn chương trình Dan Walker. Ảnh: TGB/Raw/KGC Photo Agency LLP.
Sự xuất hiện của gia đình David Beckham đã thu hút toàn bộ sự chú ý của truyền thông, khẳng định tình bạn thân thiết hơn hai thập kỷ giữa hai gia đình quyền lực nhất nhì nước Anh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz đã làm dấy lên những nghi vấn về việc rạn nứt trong nội bộ nhà Beckham vẫn chưa được hàn gắn. Ảnh: Goff.
Chuyện tình giữa Adam Peaty và Holly Ramsay bắt đầu nảy nở từ năm 2023. Cặp đôi gặp nhau qua chương trình Strictly Come Dancing. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi được chú ý trong làng thể thao và giải trí nước Anh. Holly được ca ngợi là người đã giúp Adam tìm lại sự cân bằng tâm lý và động lực thi đấu sau những giai đoạn trầm cảm và lạm dụng rượu. Ngược lại, nam kình ngư cũng luôn xuất hiện như một "vệ sĩ" tận tụy, đồng hành cùng Holly trong các sự kiện thời trang và cuộc sống thượng lưu của gia đình Ramsay. Ảnh: hollyramsayy/Instagram.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng được xem là "nốt trầm" trong chuyện tình cảm của cặp đôi. Bà Caroline Peaty được mô tả là người phụ nữ tảo tần, đứng sau mọi vinh quang Olympic của con trai. Bà từng thức dậy từ 4 giờ sáng mỗi ngày để đưa Adam đi tập bơi suốt nhiều năm ròng. Ảnh: ANL.
Trong khi đó, Adam Peaty và bố vợ Gordon Ramsay khá thân thiết. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau trong lúc Adam tập luyện và tham gia một số giải đấu. Ảnh: hollyramsayy/Instagram.
