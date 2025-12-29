Đám cưới con gái Gordon Ramsay, nhà chồng 'cạch mặt' không xuất hiện

Dàn phù dâu của cặp đôi bao gồm các chị gái của Holly, Tilly và Megan Ramsay, và em gái của Adam là Bethany. Theo The Telegraph, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu được cho là bắt nguồn từ việc cô con dâu Holly Ramsay không mời mẹ chồng tương lai tham dự tiệc độc thân xa xỉ tại Mỹ trước đó. "Tôi cảm thấy mình như một người dưng trong chính cuộc đời của con trai. Chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường, có lẽ điều đó không còn phù hợp với thế giới hào nhoáng mà Adam đang sống", bà Caroline chia sẻ. Ảnh: Jamie Lorriman.