Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam của U17 'bùng nổ' truyền thông quốc tế

Tối 22/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã đánh bại đương kim vô địch U17 Australia với tỷ số 2-1, xuất sắc giành tấm vé vào trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Tối 24/4, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu U17 Malaysia để tranh ngôi vô địch, đứng trước cơ hội lập kỷ lục là đội lần thứ 4 chiến thắng tại giải đấu khu vực này. Ảnh: VFF.
Bên cạnh phong độ thi đấu ấn tượng, U17 Việt Nam còn khiến khán giả chú ý bởi dàn cầu thủ có những cái tên độc lạ. Trong đó, người được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng ở bán kết là anh chàng Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam - được đặt biệt danh "cầu thủ tên dài nhất Việt Nam". Được tung vào sân ở hiệp thứ 2, cầu thủ mang áo số 7 nhanh chóng gây ấn tượng. Trang Seasia Goal của Indonesi ca ngợi tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam trong trận bán kết. "Một cái tên đặc biệt của U17 Việt Nam, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, đã nói lên tất cả”, trang này viết. Ảnh: chuyenaodau/Instagram.
Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam sinh năm 2009, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT II Ninh Bình. Cái tên đặc biệt được gia đình anh tiết lộ do bố anh, Nguyễn Văn Đại, chọn đặt xuất phát từ tình yêu bóng đá. Trong nhà còn có anh trai của Việt Nam được đặt tên Nguyễn Hiệp Milan vì bố là fan của CLB AC Milan. Ảnh: VFF.
Lê Trọng Đại Nhân, tiền đạo mang áo số 11, gây chú ý bởi cái tên đặc biệt. Cầu thủ sinh năm 2009 là nhân tố góp công lớn trong những trận thắng của U17 Việt Nam tại giải đấu lần này. Trước đó, tháng 11/2025, anh đã được người hâm mộ biết tới khi ghi bàn cho U17 Việt Nam trên chấm 11 m trong trận đấu với U17 Singapore trong khuôn khổ vòng loại chung kết U17 châu Á. Ảnh: VFF.
Đại Nhân là hạt giống tiềm năng của đội trẻ Viettel. Cuối năm 2024, cùng CLB thi đấu tại giải China Sports Lottery Cup, Đại Nhân đã giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải đấu". Anh cũng là chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" trong chiến thắng 3-1 trước U17 Nanning Runhua ở lượt trận đầu. Ảnh: Viettelsports.
Tạ Đình Phong, cầu thủ thuộc đội trẻ SHB Đà Nẵng, cũng trở thành gương mặt gây sốt tại tuyển U17 với cái tên giống hệt diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Cầu thủ sinh năm 2009 là nhân tố mới được HLV Cristiano Roland tin tưởng, kỳ vọng góp phần gia tăng chiều sâu đội hình. Ảnh: @lg_knu17/TikTok.
Tạ Đình Phong cũng nhận nhiều lời khen về ngoại hình điển trai, khuôn mặt dễ mến. Nhiều fan của tuyển U17 đánh giá anh chàng có tiềm năng trở thành "nam thần thế hệ mới" của làng bóng đá. Ảnh: @winter2021x10/TikTok.
