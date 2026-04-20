Bà xã giám đốc của Lương Xuân Trường là ai?

|
Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang được cho tổ chức đám cưới vào tháng 6, sau nhiều năm gắn bó và đã có con chung. Thông tin thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trước đó, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi vào ngày 9/4/2021 và xây dựng cuộc sống gia đình ổn định, song vẫn giữ đời tư khá kín đáo. Ảnh:luongxuantruong_/Instagram.
|
Ngô Mai Nhuệ Giang vẫn giữ thái độ kín tiếng, khóa trang cá nhân. Trước đó, nàng WAG gây chú ý khi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các vlog đời thường của chồng vào cuối năm 2025, đầu 2026. Trong video do Xuân Trường đăng tải, cô gây ấn tượng với phong thái nhẹ nhàng, chăm chút cho chồng con. Ảnh:luongxuantruong_/Instagram.
|
Nhuệ Giang trong một video tận hưởng không khí Đà Lạt do Xuân Trường đăng tải ngày 29/1. Ảnh:luongxuantruong_/Instagram.
|
Ngô Mai Nhuệ Giang sinh năm 1993 tại Hà Nội, hơn Xuân Trường 2 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học RMIT và từng làm việc tại British University Vietnam. Nhuệ Giang giữ vai trò giám đốc vận hành tại trung tâm phục hồi chấn thương thể thao (IRC) - dự án do Xuân Trường sáng lập. Không chỉ hỗ trợ, cô trực tiếp tham gia quản lý nhân sự, vận hành và phát triển hệ thống, đóng vai trò quan trọng trong định hướng kinh doanh của nam cầu thủ sau sân cỏ. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.
|
Trong một số chia sẻ hiếm hoi, Xuân Trường thừa nhận vợ là người giúp anh biến ý tưởng thành kế hoạch cụ thể, cho thấy ảnh hưởng đáng kể của Nhuệ Giang trong các bước chuyển mình sự nghiệp. Ảnh: Kiatisuk Senamuang.
|
Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu tìm hiểu và duy trì mối quan hệ tình cảm từ 2015. Thời điểm đó, Xuân Trường đang trong quá trình phát triển sự nghiệp, chưa trở thành ngôi sao nổi bật của bóng đá Việt Nam. Cặp đôi giữ kín đời tư, hầu như không xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Ảnh:luongxuantruong_/Instagram.
|
Sau thành công của U23 Việt Nam tại AFC U-23 Championship 2018, đời sống cá nhân của các cầu thủ, trong đó có Xuân Trường, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Đây cũng là thời điểm mối quan hệ của anh và Nhuệ Giang được chú ý nhiều hơn. Ảnh: Ngô Mai Nhuệ Giang/Facebook.
|
Đến tháng 4/2021, Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội. Buổi lễ diễn ra trong phạm vi gia đình, không công bố rộng rãi. Cặp đôi đón con gái đầu lòng, biệt danh Daisy. Nam cầu thủ bắt đầu chia sẻ hình ảnh vui chơi cùng con nhiều hơn vào năm 2025. Ngô Mai Nhuệ Giang dần xuất hiện cùng chồng trong một số nội dung đời thường, song vẫn giữ hình ảnh kín đáo. Ảnh: IRC.
