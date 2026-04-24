Báo Thái Lan, Malaysia nói gì về U17 Việt Nam trước trận chung kết?

Trước trận chung kết, U17 Việt Nam nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông Thái Lan, Indonesia, Malaysia và các chuyên trang bóng đá châu Á nhờ phong độ ổn định.

U17 Việt Nam được đánh giá cao trước thềm chung kết tối 24/4. Ảnh: FAM.

Trước giờ bóng lăn, trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia tối 24/4 đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông khu vực. Nhiều tờ báo tại Đông Nam Á và châu Á đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời nhận định U17 Việt Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế trước cuộc đọ sức quan trọng nhất giải đấu.

Siam Sport của Thái Lan dành nhiều lời khen cho U17 Việt Nam sau hành trình ấn tượng từ vòng bảng đến bán kết. Tờ báo này đánh giá đại diện Việt Nam sở hữu lối chơi giàu tổ chức, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống phản công. Chiến thắng trước U17 Australia ở bán kết càng củng cố niềm tin rằng U17 Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Trong khi đó, CNN Indonesia nhận định U17 Việt Nam là một trong những tập thể ổn định nhất giải. Đội bóng áo đỏ được đánh giá cao nhờ khả năng làm chủ nhịp độ, sự đồng đều ở các tuyến và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

U17 Việt Nam ăn mừng cùng HLV khi đánh bại U17 Australia hôm 22/4. Ảnh: VFF.

Bola.com, một trong những chuyên trang thể thao của Indonesia, cũng nhận định: "U17 Việt Nam thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc kể từ vòng bảng". Theo chuyên trang này, đây là yếu tố giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

New Straits Times cho rằng U17 Malaysia cần thận trọng trước màn tái đấu. Sau thất bại đậm ở vòng bảng, giới chuyên môn nước này cho rằng U17 Malaysia sẽ phải đối mặt với thử thách lớn. Nhiều bài viết nhấn mạnh U17 Việt Nam là đối thủ toàn diện, sở hữu hàng công sắc bén cùng hàng thủ tổ chức chặt chẽ.

Trong khi đó, The Star nhấn mạnh: "Malaysia sẽ đối diện thử thách khó khăn nhất trước một U17 Việt Nam đầy sắc bén". Tờ báo này đánh giá cao khả năng tận dụng cơ hội và tính tổ chức trong lối chơi của U17 Việt Nam.

Không chỉ trong khu vực, một số chuyên trang bóng đá châu Á bao gồm ESPN Asia, Fox Sports Asia cũng đánh giá U17 Việt Nam nhỉnh hơn trước trận chung kết. Phong độ ổn định, thành tích đối đầu tốt cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ là những yếu tố giúp đại diện Việt Nam nhận được nhiều kỳ vọng.

U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với hành trình đầy thuyết phục. Đội toàn thắng ở vòng bảng, trong đó có chiến thắng 4-0 trước chính U17 Malaysia. Tại bán kết, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi vượt qua U17 Australia để giành vé vào chung kết.

Trận chung kết U17 Đông Nam Á giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối 24/4. Với những gì đã thể hiện, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chinh phục ngôi vô địch, khép lại một hành trình đáng nhớ tại Indonesia.