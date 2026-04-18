Chàng trai Việt bị từ chối 87 lần khi xin việc ở CLB bóng đá Anh

Đối mặt với 87 lần bị từ chối, Sergio nhận cơ hội làm việc tại CLB bóng đá tại Anh, từ đó có cái nhìn rõ hơn về môi trường bóng đá chuyên nghiệp và áp lực phía sau sân cỏ.

Từ du học sinh Việt Nam theo học ngành Quản lý Kinh doanh Thể thao tại Đại học Manchester Metropolitan, Sergio Nguyễn (hiện sinh sống tại thị trấn Wigan, Vương quốc Anh) trải qua hành trình đầy thử thách để chạm tới giấc mơ làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Trước khi có cơ hội bước vào CLB giàu truyền thống của Anh, Sergio từng nhận tới 87 email từ chối sau hàng loạt lần nộp hồ sơ xin việc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Sergio cho rằng điều quan trọng nhất không chỉ là may mắn hay cơ hội, mà là sự chuẩn bị bền bỉ suốt nhiều năm và quyết tâm theo đuổi đam mê, dù phải đối mặt với những nghi ngờ, áp lực, thất bại.

87 lần bị từ chối

Hiện tại, Sergio đảm nhận vị trí chuyên viên truyền thông tại Wigan Athletic, đội bóng hiện thi đấu tại EFL League One - hạng đấu cao thứ 3 của hệ thống giải bóng đá Anh, nơi anh trực tiếp tham gia vào các hoạt động kết nối đội bóng với người hâm mộ.

Công việc của Sergio là đăng bài trên mạng xã hội, bao gồm nhiều đầu việc như quay và sản xuất video cho cầu thủ trong các buổi tập luyện, trận đấu; xây dựng nội dung hậu trường; tổ chức các hoạt động giao lưu giữa cầu thủ và người hâm mộ; cũng như góp phần duy trì hình ảnh và tương tác của CLB trên các nền tảng số.

"Công việc của tôi là kể câu chuyện của đội bóng, giúp khán giả cảm nhận được những gì diễn ra phía sau sân cỏ", chàng trai chia sẻ.

Để có được công việc này, Sergio trải qua hành trình đầy gian nan. Anh bị từ chối 87 lần trước khi cánh cửa tại Wigan mở ra.

Trong giai đoạn tìm việc, Sergio không giới hạn bản thân chỉ nộp hồ sơ vào các đội bóng. Bất cứ công việc nào liên quan đến ngành thể thao đều nằm trong danh sách ứng tuyển của anh, từ các thương hiệu thể thao lớn cho đến các công ty agency hay tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thể thao.

Quãng thời gian tìm việc diễn ra đúng vào năm cuối đại học, thời điểm Sergio phải đối mặt với nhiều áp lực cùng lúc. Vừa phải hoàn thành luận án tốt nghiệp, vừa phải chạy đua với hàng loạt hồ sơ xin việc, chàng trai Việt bước vào giai đoạn "thử thách lớn nhất của thời sinh viên".

"Đó là áp lực khá lớn, nhưng theo tôi là lành mạnh", Sergio nói.

Việc liên tục nhận những email từ chối là trải nghiệm không hề dễ chịu. Tuy nhiên, thay vì nản chí, Sergio cho biết chọn cách nhìn mỗi lần thất bại như một bước tiến gần hơn tới mục tiêu.

"Sau mỗi lần bị từ chối, tôi biết mình đã tiến gần hơn đến cái đích mà bản thân và gia đình đã đặt ra từ 5 năm trước", anh chia sẻ.

Theo anh, con đường theo đuổi ngành thể thao, đặc biệt là bóng đá tại Anh, luôn đòi hỏi sự kiên trì, thử nghiệm và chấp nhận sai sót.

Có những thời điểm anh đã tiến rất gần đến cơ hội lớn, thậm chí lọt vào vòng cuối của một vị trí tại CLB thuộc Ngoại hạng Anh. Nhưng cuối cùng, cánh cửa vẫn khép lại ở phút chót.

Dù vậy, Sergio cho rằng những trải nghiệm đó giúp anh hiểu rõ hơn về môi trường cạnh tranh khốc liệt của ngành thể thao tại châu Âu, nơi mỗi vị trí tuyển dụng có thể nhận hơn 100 hồ sơ chỉ trong vòng 24 giờ.

Đam mê và trăn trở

Sergio là một trong số ít du học sinh Việt Nam lựa chọn ngành Quản lý Kinh doanh Thể thao tại Anh, quốc gia được xem là cái nôi của bóng đá thế giới. Quyết định này vừa hấp dẫn nhưng cũng đầy áp lực.

"Nghe thì có vẻ hào nhoáng, nhưng thực tế tôi đã nhiều lần tự chất vấn bản thân", anh chia sẻ.

Nam nhân viên truyền thông từng đặt ra hàng loạt câu hỏi cho chính mình: Liệu ngành này có dễ tìm việc không? Nếu có việc, mức thu nhập có đủ để sống? Nếu quay về Việt Nam, liệu có cơ hội phát triển hay không?

Những câu hỏi đó càng trở nên khó trả lời khi Sergio nhận ra rằng ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều người đi trước trong lĩnh vực này để tham khảo kinh nghiệm.

"Rất ít người để hỏi, rất ít người có thể chia sẻ về con đường này", anh nói.

Chính vì vậy, Sergio xem việc mình đi trước như một thử nghiệm. Anh hy vọng rằng sau này, nếu có thêm những bạn trẻ Việt Nam muốn theo đuổi ngành thể thao ở nước ngoài, họ sẽ có thêm một hình dung cụ thể hơn về con đường này.

Đối mặt với áp lực, Sergio cho biết có thời điểm anh từng nghĩ đến việc chuyển hướng sang một ngành "an toàn" hơn.

"Mình từng nghĩ có thể theo đuổi ngành tài chính vì mẹ mình có nền tảng trong lĩnh vực này", anh kể.

Sau nhiều lần suy nghĩ và lắng nghe lời khuyên từ những người xung quanh, Sergio nói dù chọn ngành nào, sự mông lung về tương lai vẫn tồn tại và "quyết định tiếp tục đi con đường đã chọn, vừa đi vừa tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình".

Theo Sergio, để theo đuổi lĩnh vực thể thao ở nước ngoài, người trẻ cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm.

Ngay từ năm đầu đại học, anh đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm trong ngành. Năm thứ nhất và thứ hai, Sergio tham gia các chương trình thực tập trong lĩnh vực thể thao. Sang năm thứ ba, anh thực tập toàn thời gian. Đồng thời, anh chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội nghề nghiệp như LinkedIn để tạo sự khác biệt khi ứng tuyển.

Nhờ quá trình chuẩn bị dài hơi này, Sergio tốt nghiệp năm cuối với thành tích thủ khoa của ngành. Theo anh, bài học lớn nhất sau 87 lần bị từ chối chính là tầm quan trọng của chiến lược dài hạn.

"Thành quả hôm nay thực ra là kết quả của sự chuẩn bị từ ngày đầu bước vào giảng đường", Sergio nói.

Khi bắt đầu làm việc trong môi trường CLB bóng đá tại Anh, Sergio cũng nhận ra nhiều góc khuất phía sau ánh hào quang của ngành thể thao.

Áp lực về kết quả là điều hiện diện ở mọi bộ phận trong CLB, không chỉ riêng cầu thủ hay ban huấn luyện. Thành tích trên sân có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vận hành phía sau như bán vé, truyền thông, đối tác thương mại hay nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ.

Công việc trong ngành cũng đòi hỏi sự chăm chỉ và linh hoạt về thời gian. Làm việc muộn, làm cuối tuần hay di chuyển xa là chuyện khá phổ biến.

Dù vậy, Sergio cho rằng được làm việc trong môi trường bóng đá là điều xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. "Một ngành cần rất nhiều sự cần cù, nhưng đổi lại là được hòa mình trong môi trường bóng đá. Với mình, điều đó rất đáng quý", anh chia sẻ.

Theo Sergio, điều khiến anh bất ngờ nhất khi làm việc tại CLB bóng đá ở Anh là sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức và vận hành.

Bên cạnh hoạt động thể thao, các CLB còn vận hành như một doanh nghiệp với đầy đủ các phòng ban như marketing, tài chính, thương mại, truyền thông hay bán vé. Tuy nhiên, điều đặc biệt là các đội bóng vẫn giữ mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng người hâm mộ.

"Tiếng nói của người hâm mộ luôn được lắng nghe. Ban lãnh đạo CLB thường xuyên giao tiếp và điều chỉnh để cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và mong muốn của người hâm mộ", Sergio cho biết.