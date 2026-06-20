Hot girl Lào bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ ở Việt Nam

Là một trong những cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội Việt, Maysaa Phanthabouasy gây chú ý khi chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Maysaa Phanthabouasy là hot girl Lào nổi tiếng tại Việt Nam.

Ngày 20/6, Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001) đăng tải hình ảnh trước buổi bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ trên trang cá nhân, bày tỏ sự hồi hộp.

"Thời khắc quyết định. Chuẩn bị lên thớt", cô chú thích.

Trong ngày quan trọng, Maysaa lựa chọn trang phục lịch sự, với áo sơ mi kèm vest và chân váy truyền thống của phụ nữ Lào. Hình ảnh của hot girl Lào nhận được hơn 10.000 lượt tương tác cùng nhiều bình luận cổ vũ, động viên từ người theo dõi, phần lớn ở Việt Nam.

Maysaa là gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và thực hiện nhiều video chia sẻ văn hóa, giao lưu bạn trẻ hai nước. Cô từng gây chú ý với hành trình theo dõi diễu binh, diễu hành A50 ở TP.HCM hay A80 ở Hà Nội và hiện có 1,3 triệu người theo dõi Facebook cá nhân.

Maysaa trong ngày bảo vệ đề án tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Maysaa cho biết cô trúng học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Trước đó, cô tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Nam để du học, cô cho biết khoảng cách giữa hai quốc gia tương đối gần, thuận tiện di chuyển.

Ngoài ra, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thân thiết của hai đất nước cũng giúp cô đưa ra sự lựa chọn này.

Trong thời gian học thạc sĩ, cô gái sinh năm 2001 trải nghiệm nhiều nét đặc trưng về văn hoá Việt Nam, bao gồm ngôn ngữ, phong tục tập quán và ẩm thực. Cô thậm chí bày tỏ mong muốn ở lại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đặc biệt, cô muốn kết hôn với người Việt, định cư lâu dài tại đây.

“Tôi cũng mong có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác văn hóa và truyền thông. Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào bền chặt”, cô chia sẻ.