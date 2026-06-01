Messi viết nên lịch sử tại World Cup

Messi cùng Enzo Fernandez ăn mừng sau khi thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup (18 pha lập công), trước đó kỷ lục này được cựu sao Barcelona chia sẻ cùng cựu danh thủ tuyển Đức Miroslav Klose (16 bàn). Ảnh: Reuters.