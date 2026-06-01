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Thể thao World Cup 2026

Messi viết nên lịch sử tại World Cup

  • Thứ ba, 23/6/2026 02:16 (GMT+7)
  • 40 phút trước

2 bàn thắng vào lưới tuyển Áo ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6 giúp huyền thoại người Argentina thiết lập kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại World Cup.

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Nếu chính xác hơn trong tình huống phạt đền, có lẽ kỷ lục của Klose sẽ bị Messi xô đổ sớm hơn. Ảnh: Reuters.
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Sau 3 cơ hội bị bỏ lỡ, Messi cũng đã tìm được mảnh lưới tuyển Áo. Ảnh: Reuters.

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Messi cùng Enzo Fernandez ăn mừng sau khi thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup (18 pha lập công), trước đó kỷ lục này được cựu sao Barcelona chia sẻ cùng cựu danh thủ tuyển Đức Miroslav Klose (16 bàn). Ảnh: Reuters.
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Argentina thời điểm này như một đại gia đình và Messi là người anh cả trong ngôi nhà ấy. Ảnh: Reuters.
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Người hâm mộ vỡ òa trong khoảnh khắc lịch sử của Messi. Ảnh: Reuters.
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Như thường lệ, Messi vẫn là cái tên nhận được ''sự chăm sóc'' đặc biệt từ đối phương. Ảnh: Reuters.
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Ở độ tuổi 38, Messi vẫn biết cách làm khổ hàng thủ đối phương. Ảnh: Reuters.
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Messi tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng. Ảnh: Reuters.
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Messi đào sâu kỷ lục của bản thân khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Argentina, anh hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Argentina tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
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Argentina toàn thắng sau 2 trận đầu, chắc suất có mặt tại vòng knock out, khởi đầu không thể tuyệt hơn của nhà đương kim vô địch. Ảnh: Reuters.
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