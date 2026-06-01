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Thể thao World Cup 2026

CĐV 100 tuổi của Messi gây sốt

  • Thứ ba, 23/6/2026 02:18 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Siêu sao Lionel Messi của Argentina tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ bóng đá.

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CĐV lớn tuổi yêu mến Messi.

Trên khán đài sân Dallas, ở trận Argentina gặp Áo thuộc bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6, hình ảnh một cổ động viên lớn tuổi thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. CĐV này giơ tấm bảng cho biết bà đã 100 tuổi nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho Messi.

Khoảnh khắc đó cho thấy tình yêu bóng đá có thể vượt qua mọi giới hạn của thời gian. Bức ảnh nữ CĐV lớn tuổi thể hiện tình cảm với Messi nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ánh mắt háo hức cùng niềm vui hiện rõ trên gương mặt của người hâm mộ đặc biệt này khi theo dõi M10 thi đấu nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Messi từ lâu trở thành biểu tượng toàn cầu, là thần tượng của nhiều thế hệ người hâm mộ. Từ những đứa trẻ mới bắt đầu biết đến trái bóng tròn cho đến những khán giả lớn tuổi từng chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển của bóng đá thế giới, tất cả đều có thể tìm thấy cảm xúc nơi ngôi sao sinh năm 1987.

Trên sân Dallas, nữ CĐV lớn tuổi còn được tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi Messi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo. Đây cũng là những pha lập công đưa M10 trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 bàn thắng.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.

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Duy Luân

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