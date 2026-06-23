Chưa ai ghi bàn cho Argentina ngoài Messi

Rạng sáng 23/6, cú đúp của Messi giúp Argentina thắng 2-0 Áo. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng hàng công của "Albiceleste" đang quá phụ thuộc vào số 10.

Messi là người ghi cả 5 bàn cho Argentina sau hai trận tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Argentina khởi đầu World Cup 2026 với chiến thắng 3-0 trước Algeria. Cả 3 bàn thắng đều thuộc về Messi. Sang đến trận gặp Áo trên sân Dallas, kịch bản gần như tương tự diễn ra. Điều này đồng nghĩa ngoài Messi, chưa chân sút nào của HLV Lionel Scaloni ghi bàn tại Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, các cầu thủ của đội đương kim vô địch có không ít cơ hội thành bàn. Trong hiệp 1 và nửa cuối hiệp 2, những cái tên như Lautaro Martinez, Julian Alvarez hay Nicolas Gonzalez tạo ra được những cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hoá thành bàn.

Messi không chỉ chờ bóng được các đồng đội đưa đến để dứt điểm. Xem màn trình diễn của "El Pulga", không ít người nhận ra anh cũng lùi xuống để tạo cơ hội và khoảng trống cho đồng đội. Như bàn thắng thứ hai của Messi vào lưới Áo, anh là người phát động tình huống tấn công. Sau khi hai đồng đội sút trượt, Messi là người cuối cùng dứt điểm và thành bàn.

Áo hay Algeria đều là những đối thủ không được đánh giá cao bằng Argentina. Vì vậy, sự "vô duyên" của các học trò HLV Lionel Scaloni, trừ Messi, có thể chưa ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Tuy nhiên, khi đối đầu với những đối thủ lớn hơn ở vòng loại trực tiếp, Argentina cần sự lên tiếng của những chân sút khác.

Đội đương kim vô địch sẽ chạm trán Jordan ở trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Đây là cơ hội cho các cầu thủ khác của Argentina "khai nòng", khi Jordan được đánh giá là đội bóng yếu của bảng J. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 28/6, cũng trên sân Dallas.