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Thể thao

Cầu thủ 15 tuổi được gọi lên đội một MU

  • Thứ sáu, 24/7/2026 07:33 (GMT+7)
  • 53 phút trước

MU trao cơ hội cho tiền đạo JJ Gabriel ở trận giao hữu với Rosenborg trên đất Na Uy.

JJ Gabriel được trao cơ hội ở đội một.

Ở tuổi 15, Gabriel đang là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của học viện Carrington. Chân sút trẻ vừa trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo đội U18 MU khi duy trì hiệu suất trung bình một bàn thắng mỗi trận tại giải trẻ. Anh cũng ghi ba bàn để góp công đưa đội bóng vào chung kết FA Youth Cup, trước khi để thua đại kình địch Manchester City.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng, Gabriel được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa giải của đội U18. Đáng chú ý, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử học viện MU giành được danh hiệu này, qua đó khẳng định tiềm năng phát triển vượt bậc.

Việc được triệu tập lên đội một ở chuyến làm khách trước Rosenborg là phần thưởng xứng đáng dành cho Gabriel. Nếu được tung vào sân, tài năng sinh năm 2011 sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội một MU, dù trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu.

Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội một MU trong một trận đấu chính thức hiện vẫn thuộc về thủ môn David Gaskell. Huyền thoại của "Quỷ đỏ" có trận ra mắt khi mới 16 tuổi và 19 ngày vào năm 1956, một cột mốc đã tồn tại gần 70 năm.

Dù còn rất trẻ, Gabriel đã gây ấn tượng nhờ khả năng săn bàn, tốc độ và sự tự tin trong các tình huống xử lý. Việc được tập luyện và có cơ hội thi đấu cùng đội một ở giai đoạn tiền mùa giải được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của cầu thủ này.

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David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

JJ Gabriel David Beckham Tuyển Na Uy JJ Gabriel MU giao hữu

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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