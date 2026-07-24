Cầu thủ 15 tuổi được gọi lên đội một MU

MU trao cơ hội cho tiền đạo JJ Gabriel ở trận giao hữu với Rosenborg trên đất Na Uy.

JJ Gabriel được trao cơ hội ở đội một.

Ở tuổi 15, Gabriel đang là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của học viện Carrington. Chân sút trẻ vừa trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo đội U18 MU khi duy trì hiệu suất trung bình một bàn thắng mỗi trận tại giải trẻ. Anh cũng ghi ba bàn để góp công đưa đội bóng vào chung kết FA Youth Cup, trước khi để thua đại kình địch Manchester City.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng, Gabriel được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa giải của đội U18. Đáng chú ý, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử học viện MU giành được danh hiệu này, qua đó khẳng định tiềm năng phát triển vượt bậc.

Việc được triệu tập lên đội một ở chuyến làm khách trước Rosenborg là phần thưởng xứng đáng dành cho Gabriel. Nếu được tung vào sân, tài năng sinh năm 2011 sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội một MU, dù trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu.

Kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội một MU trong một trận đấu chính thức hiện vẫn thuộc về thủ môn David Gaskell. Huyền thoại của "Quỷ đỏ" có trận ra mắt khi mới 16 tuổi và 19 ngày vào năm 1956, một cột mốc đã tồn tại gần 70 năm.

Dù còn rất trẻ, Gabriel đã gây ấn tượng nhờ khả năng săn bàn, tốc độ và sự tự tin trong các tình huống xử lý. Việc được tập luyện và có cơ hội thi đấu cùng đội một ở giai đoạn tiền mùa giải được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của cầu thủ này.

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