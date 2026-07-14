MU công bố tân binh thứ hai

"Quỷ đỏ" thành Manchester tiếp tục khuấy động mùa hè 2026 khi chiêu mộ thành công thủ môn Karl Darlow theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tân binh thứ 2 của MU trong hè 2026.

Tối 14/7, đội chủ sân Old Trafford xác nhận Darlow gia nhập CLB sau khi hoàn tất các thủ tục bắt buộc. Thủ thành người Xứ Wales ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2028, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Ở tuổi 35, Darlow mang đến kinh nghiệm dày dạn cho hàng thủ "Quỷ đỏ". Anh có 279 lần ra sân trong sự nghiệp, trong đó 74 trận tại Premier League. Mùa giải vừa qua, Darlow là lựa chọn số một trong khung gỗ của Leeds United và giữ sạch lưới 5 trận.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, thủ môn kỳ cựu cho hay: "Tôi tự hào khi ký hợp đồng với Manchester United. Đội bóng sở hữu một tập thể thủ môn chất lượng và tôi háo hức được cạnh tranh cùng các đồng đội để duy trì những tiêu chuẩn cao nhất mà CLB luôn hướng tới".

Darlow cũng khẳng định đây là cơ hội đặc biệt trong sự nghiệp và tin rằng MU đang bước vào một giai đoạn đầy tham vọng. Anh mong muốn đóng góp kinh nghiệm để hỗ trợ các đồng đội cũng như giúp toàn đội tiếp tục phát triển.

Darlow cập bến Old Trafford trong bối cảnh Andre Onana tiếp tục khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn thêm một mùa giải. Ngoài ra, Altay Bayindir cũng đang đàm phán gia nhập Fenerbahce. Như vậy, Darlow sẽ đóng vai trò dự bị cho Senne Lammens trong mùa 2026/26.

Darlow trở thành tân binh thứ 2 của MU trong hè này sau Andrey Santos. "Quỷ đỏ" cũng đạt thỏa thuận với Youri Tielemans của Aston Villa và đang đàm phán với Joao Gomes của Wolves.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.