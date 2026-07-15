Martinez, Romero tạo ra nghịch lý cho hàng thủ Argentina

Romero và Martinez thường khiến người hâm mộ thót tim. Nhưng cũng chính bộ đôi này góp công lớn đưa Argentina vào bán kết World Cup 2026.

Lisandro Martinez đang có kỳ World Cup thành công.

Trong nhiều thập kỷ, trung vệ luôn được xem là biểu tượng của sự chắc chắn. Những Bobby Moore, Franco Baresi, Alessandro Nesta hay Thiago Silva tạo dựng tên tuổi bằng khả năng đọc tình huống, chọn vị trí và hạn chế tối đa sai lầm.

Romero và Martinez lại đại diện cho một kiểu trung vệ rất khác. Họ chơi quyết liệt, chấp nhận rủi ro và thường xuyên đẩy bản thân đến giới hạn. Chính vì vậy, bộ đôi này có thể khiến Argentina trả giá bằng một khoảnh khắc mất tập trung, nhưng cũng đủ sức thay đổi cục diện chỉ sau một tình huống tranh chấp hoặc một pha bóng cố định.

Gary Neville từng gọi Romero và Martinez là "cặp trung vệ hay nhất trong số những người tệ nhất thế giới". Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng là nhận xét phản ánh đúng nhất về hai trung vệ của Lionel Scaloni.

"Họ liên tục để đối phương ghi bàn. Nhưng họ không bận tâm, bởi luôn tin Argentina sẽ ghi nhiều bàn hơn. Họ có cá tính rất lớn và không bao giờ ngừng chiến đấu", cựu đội trưởng Manchester United nói trên ITV.

Sai lầm và bản lĩnh luôn song hành

World Cup 2026 cho thấy rõ hai mặt trong lối chơi của Romero và Martinez. Argentina không sở hữu hàng thủ kín kẽ như Tây Ban Nha hay Pháp. Đội bóng của Scaloni nhiều lần để đối thủ tạo ra cơ hội nguy hiểm, thậm chí rơi vào thế bị dẫn trước.

Nhưng cũng trong những thời điểm khó khăn nhất, hai trung vệ lại xuất hiện. Martinez ghi một bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng trước Cape Verde. Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số trước Ai Cập, mở đầu cho màn ngược dòng từ 0-2 thành 3-2.

Điểm đáng chú ý là họ không thay đổi cách chơi sau những sai lầm. Romero vẫn sẵn sàng dâng cao tranh chấp. Martinez vẫn chủ động cầm bóng và phát triển tấn công. Họ không lựa chọn giải pháp an toàn chỉ vì vừa mắc lỗi.

Đó cũng là điều Neville đánh giá cao nhất. Theo ông, Romero và Martinez sở hữu cá tính đủ lớn để không bị một bàn thua hay một tình huống hỏng ăn làm mất sự tự tin.

Romero có sự quyết liệt trong lối chơi.

Ở cấp CLB, cả hai cũng mang hình ảnh tương tự. Romero nhiều lần trở thành người hùng của Tottenham bằng những bàn thắng muộn hoặc màn trình diễn xuất sắc trong các trận đấu lớn. Tuy nhiên, trung vệ này cũng nổi tiếng với những pha vào bóng quá mức cần thiết và đã nhận sáu thẻ đỏ kể từ khi sang Anh.

Martinez không quyết liệt bằng người đồng đội, nhưng cũng thường xuyên chơi ở ranh giới giữa quyết đoán và liều lĩnh. Anh từng bị truất quyền thi đấu tại Premier League sau tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin và cũng dành không ít thời gian trên giường bệnh kể từ khi gia nhập Manchester United.

Vì sao họ chơi khác khi khoác áo Argentina?

Điều thú vị là Romero và Martinez thường thi đấu ổn định hơn trong màu áo đội tuyển. Một phần đến từ hệ thống của Scaloni, nơi cả hai đã sát cánh cùng nhau từ các cấp độ trẻ và hiểu rất rõ cách người còn lại di chuyển.

Quan trọng hơn là môi trường của tuyển Argentina. Scaloni không xây dựng đội bóng quanh những cá nhân nổi bật. Ông tạo ra một tập thể mà ở đó mọi cầu thủ đều chấp nhận hy sinh vì mục tiêu chung.

Sự hiện diện của Lionel Messi càng khiến tinh thần ấy trở nên rõ ràng hơn. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của đội trưởng Argentina và toàn đội đều muốn tận dụng cơ hội để cùng anh tiến xa nhất có thể.

Lisandro Martinez từng ghi bàn, kiến tạo cho Argentina.

Tinh thần tập thể không giúp Romero hay Martinez tránh mắc sai lầm. Điều nó mang lại là sự bình tĩnh sau mỗi sai lầm. Họ không chơi với tâm lý sợ hãi, cũng không để một tình huống hỏng phá vỡ cách tiếp cận trận đấu. Yếu tố này giúp Argentina vẫn duy trì được sự ổn định dù hàng thủ không phải lúc nào cũng chắc chắn.

Trước tuyển Anh ở bán kết, Romero và Martinez nhiều khả năng tiếp tục bị đặt vào những tình huống khó khăn. Họ có thể mắc lỗi trước tốc độ của Jude Bellingham hay Harry Kane. Nhưng cũng chính họ có thể là những người tạo nên khác biệt bằng một pha đánh đầu, một tình huống cắt bóng hay một đường chuyền mở ra đợt phản công.

Điều này tạo ra một nghịch lý cho hàng thủ Argentina. Romero và Martinez không phải cặp trung vệ hoàn hảo. Nhưng trong cách vận hành của Scaloni, sự quyết liệt, cá tính và khả năng đứng dậy sau sai lầm đôi khi còn quan trọng hơn một trận đấu không mắc lỗi.