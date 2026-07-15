Cucurella làm câm lặng những lời chế giễu

Thierry Henry dành những lời ngợi khen đặc biệt cho Marc Cucurella sau chiến thắng 2-0 của tuyển Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Marc Cucurella có màn trình diễn xuất sắc, góp phần vô hiệu hóa hàng công tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Theo huyền thoại người Pháp, hậu vệ của Real Madrid là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp "La Roja" khóa chặt hàng công được đánh giá mạnh nhất giải đấu.

Phát biểu trên CBS Sports, Henry nhắc lại thời gian Cucurella thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích và chế giễu. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Pháp khiến ông tin rằng hậu vệ 28 tuổi xứng đáng nhận được sự ghi nhận.

"Người ta từng cười Cucurella, nhưng giờ chẳng ai vượt qua được cậu ấy. Thật khó tin. Cậu ấy phải chơi từ phút 30 với một thẻ vàng nhưng vẫn khóa chặt Michael Olise và Ousmane Dembele. Tất cả đều nằm gọn trong túi của Cucurella", Henry nhận xét.

Không chỉ ca ngợi cá nhân Cucurella, cựu danh thủ Arsenal cho rằng sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở hệ thống vận hành hoàn hảo. Theo Henry, đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến tuyển Pháp gần như không có cơ hội triển khai lối chơi sở trường.

"Tây Ban Nha thống trị cả khi có bóng lẫn không có bóng. Muốn đánh bại họ, các đối thủ sẽ phải tìm ra một phương án hoàn toàn khác", ông nói.

Henry cũng dành lời khen cho Mikel Oyarzabal, cầu thủ mở tỷ số ở trận bán kết. Theo ông, tiền đạo của Real Sociedad nhiều năm qua không nhận được sự đánh giá đúng mức chỉ vì không khoác áo những CLB giàu danh tiếng như Real Madrid hay Barcelona.

Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic tin rằng điểm khác biệt của Tây Ban Nha không nằm ở một ngôi sao riêng lẻ mà là chất lượng tập thể. Cựu tiền đạo người Thụy Điển đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Rodri.

"Rodri đã chứng minh vì sao cậu ấy giành Quả bóng vàng. Sau chấn thương nghiêm trọng, cậu ấy trở lại ở đẳng cấp rất cao. Đó là mẫu tiền vệ mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn sở hữu", Ibrahimovic nhận định.

Sau trận đấu, nhiều cựu danh thủ như Gary Neville, Michael Owen, Steve McManaman hay Troy Deeney cũng thừa nhận bất ngờ trước màn trình diễn áp đảo của Tây Ban Nha. Gary Neville đặc biệt đánh giá cao hai hậu vệ biên Pedro Porro và Marc Cucurella, những người góp phần vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi nhọn bên phía tuyển Pháp.

Chiến thắng 2-0 đưa Tây Ban Nha lần đầu góp mặt ở chung kết World Cup kể từ năm 2010. Màn trình diễn của Cucurella cũng được xem như lời đáp trả đanh thép dành cho những hoài nghi từng bủa vây anh trong nhiều năm qua.