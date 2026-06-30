Tình thế đảo ngược với Rashford

Marcus Rashford đứng trước cơ hội hồi sinh sự nghiệp tại Old Trafford khi ban lãnh đạo MU chủ động đưa tiền đạo người Anh trở lại đội một.

Rashford có cơ hội ở lại MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với đại diện của Marcus Rashford trong những giờ qua để bàn về kế hoạch tái hòa nhập của cầu thủ này với đội một trước mùa giải mới.

Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chào đón Rashford trở lại tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Sau giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, hai bên sẽ tiếp tục đánh giá tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của tiền đạo 28 tuổi trong hè 2026.

Về phía Rashford, chân sút người Anh cũng tỏ ra cởi mở với phương án tiếp tục khoác áo Manchester United ở giai đoạn đầu mùa giải. Sau đó, nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, cả cầu thủ lẫn CLB sẽ cùng xem xét các lựa chọn trước khi chốt tương lai.

Các cuộc trao đổi giữa đôi bên được mô tả diễn ra trong bầu không khí tích cực và thiện chí. Điều này mở ra cơ hội để Rashford cứu vãn sự nghiệp tại đội bóng anh gắn bó từ khi còn là một cậu bé ở học viện Carrington.

Hiện Rashford còn hợp đồng với Manchester United đến tháng 6/2028. Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford không chịu áp lực phải bán gấp tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của mình, đồng thời vẫn có đủ thời gian để cân nhắc phương án phù hợp nhất.

Động thái đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý sau quãng thời gian tương lai của Rashford liên tục bị đặt dấu hỏi. Tiền đạo người Anh được cho là không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của "Quỷ đỏ" và nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn tại châu Âu.

Trước đó, Barcelona từ chối mua đứt với giá 26 triệu bảng buộc MU phải tính toán lại tương lai của Rashford.