Ugarte khiến MU đảo lộn kế hoạch chuyển nhượng

Chấn thương dài hạn của tiền vệ Manuel Ugarte có thể buộc Manchester United phải điều chỉnh chiến lược chuyển nhượng trong mùa hè năm nay.

Chấn thương của Ugarte gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

Ugarte gặp chấn thương ở lượt trận cuối bảng H giữa Uruguay và Tây Ban Nha. Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhiều nguồn tin cho biết tiền vệ người Uruguay có thể phải nghỉ thi đấu từ 9 đến 12 tháng. Nếu điều này trở thành hiện thực, anh gần như sẽ bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2026/27.

Chấn thương của Ugarte cũng khiến kế hoạch nhân sự của MU bị đảo lộn. Trước đó, tiền vệ này được cho là có khả năng rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè sau khi không còn giữ được vị trí đá chính thường xuyên. Tuy nhiên, với việc phải điều trị dài hạn, khả năng chuyển nhượng gần như không còn.

Điều này cũng ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng của MU, khi "Quỷ đỏ" từng kỳ vọng thu về khoảng 25 triệu bảng từ việc bán Ugarte. Trước đó, đội chi hơn 42 triệu bảng để đưa tiền vệ này về sân Old Trafford.

Sau sự ra đi của Casemiro và chấn thương mới đây của Ugarte, MU được cho là sẽ bổ sung ít nhất ba tiền vệ trung tâm. Ngoài tân binh Ederson từ Atalanta, đội chủ sân Old Trafford đang nhắm đến Mateus Fernandes của West Ham, bên cạnh hai tài năng trẻ Alex Scott và Shea Charles nhằm gia cố tuyến giữa trước mùa giải mới.

Những mục tiêu đắt giá như Sandro Tonali và Carlos Baleba cũng nằm trong tầm ngắm của MU, nhưng quá trình đàm phán được dự báo sẽ kéo dài. Trong khi đó, một mục tiêu khác là Elliot Anderson được cho là đã đồng ý gia nhập kình địch Manchester City.

Highlights Uruguay 0-1 Tây Ban Nha Sáng 27/6, Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối bảng H World Cup 2026, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng.