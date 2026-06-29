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Thể thao

Quyết định của Mount gây khó cho MU

  • Thứ hai, 29/6/2026 06:56 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Bất chấp sự quan tâm từ AC Milan, Mason Mount quyết tâm ở lại Manchester United để tìm lại phong độ trong mùa giải 2026/27.

Mason Mount không có ý định rời Manchester United ở mùa hè năm nay.

Cầu thủ người Anh hiện tập trung tối đa cho việc hồi phục thể lực tại Tây Ban Nha cùng huấn luyện viên cá nhân, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn tiền mùa giải.

Động thái này đưa ra nhằm đáp trả những đồn đoán từ truyền thông Italy. Nhiều nguồn tin cho biết AC Milan đang xem xét tiếp cận Mount bởi HLV Ruben Amorim được cho là muốn tái hợp với cậu học trò cũ tại sân San Siro.

Tuy nhiên, phía tiền vệ người Anh tỏ ra bất ngờ với những thông tin trên vì ngôi sao mang áo số 7 vẫn coi mình là một phần quan trọng trong kế hoạch của "Quỷ đỏ".

Kể từ khi cập bến Old Trafford từ Chelsea với mức giá 55 triệu bảng vào tháng 7/2023, Mount trải qua thời gian đầy thử thách. Những chấn thương liên miên hạn chế đáng kể đóng góp của anh cho đội bóng.

Thống kê cho thấy trong ba năm qua, tiền vệ 27 tuổi dính tổng cộng 10 ca chấn thương khác nhau, khiến anh bỏ lỡ gần 70 trận đấu trên mọi đấu trường.

Với chỉ vỏn vẹn 9 pha kiến tạo kể từ khi gia nhập, Mount chưa chứng minh được giá trị tương xứng với số tiền đầu tư của câu lạc bộ. Do đó, mùa giải 2026/27 được xem là thời điểm mang tính quyết định đối với tương lai của anh tại Manchester United.

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Huy Trưởng

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