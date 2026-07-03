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Thể thao

MU thay Rashford bằng hiện tượng World Cup

  • Thứ sáu, 3/7/2026 07:07 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Manchester United đang đàm phán mua Crysencio Summerville nhằm thay thế Marcus Rashford nếu anh rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Crysencio Summerville nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Theo talkSPORT, tuyển thủ Hà Lan hiện là một trong những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của "Quỷ đỏ" nhằm nâng cấp sức mạnh hàng công ở phiên chợ hè năm nay.

Cầu thủ 24 tuổi dự kiến có mức giá chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng. Bên cạnh Summerville, đội chủ sân Old Trafford cũng đang đưa Ismaila Sarr của Crystal Palace vào tầm ngắm.

Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ từ Manchester United khẳng định quá trình đàm phán với phía West Ham hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thăm dò sơ bộ và chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Thương vụ này được đánh giá là phụ thuộc trực tiếp vào tương lai của Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh hiện còn hai năm hợp đồng, và ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford chỉ xem xét việc ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh trái mới nếu Rashford rời đi trong mùa hè này.

Trong trường hợp chân sút sinh năm 1997 muốn tiếp tục gắn bó "Quỷ đỏ", việc chiêu mộ thêm một ngôi sao cùng vị trí với mức phí đắt đỏ được coi là phương án không khả thi về mặt tài chính.

Summerville vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 tương đối thành công xét về mặt cá nhân. Anh đóng góp 2 bàn thắng và 2 kiến tạo cho tuyển Hà Lan sau 4 trận. Đáng tiếc là thầy trò Ronald Koeman phải dừng bước ngay từ vòng 32 đội.

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Huy Trưởng

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